XXXTENTACION – Riot: leggi il testo e la traduzione della canzone

In Riot, XXXTENTACION riflette sulle uccisioni degli afroamericani negli Stati Uniti e sulle rivolte che ne conseguono. Il rapper condanna gli agenti che abusano della loro autorità e potere, ma allo stesso tempo condanna anche quelli che si ribellano, saccheggiano e distruggono di tutto, inclusi i negozi, invitando a mettersi nei panni dei proprietari perché queste sconsiderate azioni avranno ripercussioni durature per le vittime e per le loro famiglie. Comprende e concorda con il dolore della gente di colore, ma vuole che lo canalizzino in un modo diverso e più pacifico. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

La canzone è stata inizialmente rilasciata a metà 2015, mesi dopo la morte di Michael Brown e altri. Dopo l’omicidio di Brown, a Ferguson, nel Missouri, si verificarono numerosi disordini. “Riot” è stato ripubblicato su piattaforme di streaming il 1 ° giugno 2020, in particolare durante le proteste a livello nazionale per l’ormai famosissimo omicidio di George Floyd. Le violente rivolte hanno visto il saccheggio dei negozi in tutto il paese, quindi il messaggio di X in questa canzone è stato una sorta di premonizione dell’attuale situazione americana.

Nel video che accompagna il singolo di TENTACION, “Look at Me!”,rilasciato a dicembre 2015, presentato in anteprima il 12 settembre 2017, era anche presente la strofa di questo brano, probabilmente inclusa perché il suo messaggio era ancora importante dopo le diverse ingiuste uccisioni di afroamericani da parte della polizia avvenute negli Stati Uniti dopo il debutto della canzone.

Riot Testo XXXTENTACION

[Intro]

(Luke White on the beat)

[Verse]

You ever seen a nigga hung with a gold chain?

I’d rather sing about the same things that we claim

Such is bashful, but niggas like a task force

Mobbin’ on the streets and robbin’ stores in ski masks, bruh

Niggas ask for peace in a riot, then bring violence

‘Cause it’s a game of cat and mouse and you gon’ bleed silent

What’s the justice in sayin’, “Fuck it,” and grab the pump?

Then kill a woman with many children? Makes you a chump

Look in all the stores you wreckin’, nigga, I reckon

Think about the people who own it for ’bout a second

I know you got your problems, but brother, they got theirs

This is not a game, quit violence and grow a pair

But sure, you’d rather hear me say, “Fuck the black prejudice

Let’s murder different races, grow hatred, and form irrelevant

Views,” and etcetera, knives thrown

Damage ’em, lives blown, oblivion, all cold, oblivious

I won’t dare say that you should stop the fuckin’ ignorance

Murder opps, killin’ shit, I’d enjoy the thrill of it

Bathe in blood of officers, different corpses, offin’ ’em

Auction ’em, don’t you bark at ’em, murder ’em, never heard of ’em

I could preach the peace but say, “Fuck it,” and preach the murder

‘Cause this ain’t fuckin’ life that we livin’, go ‘head and grab the extension

Give death another one, uncle, cousin, brother, son

Glory to all the chosen ones that will rid you of innocence

But in a sense, innocent will soon behold the ignorance

Blasphemous, killin’ our own, murderin’ black





[Outro]

We see, I see, death before the children

White guys and white girls hanging from the buildings (We are the Ku Klux Klan, we hate)





La traduzione in italiano di Riot – XXXTENTACION

[Intro]

(Luke White on the beat) [Nota: questo è il tag del produttore Luke White]

[Strofa]

Avete mai visto un nero impiccato con una catenina d’oro?

Vorrei cantare le stesse cose che rivendichiamo

È vergognoso, ma ai neri piacciono le task force

Assalire le strade e rubare nei negozi con i passamontagna, bruh

I neri chiedono la pace durante una rivolta, poi usano la violenza [Nota: in queste due righe, il rapper sta dicendo che le persona di colore manifestano per la pace e al contempo saccheggiano e distruggono, negozi, autoveicoli e quant’altro]

Perché è un gioco del gatto col topo e tu sanguinerai in silenzio [Nota: il topo è la persona di colore, il rivoltoso, mentre il gatto è la polizia. I rivoltosi hanno l’obiettivo finale di scatenare il caos mentre la polizia ha l’obiettivo finale di mettere a tacere i rivoltosi, ed entrambe le parti perseguiranno tale obiettivo con qualsiasi mezzo necessario. La polizia è arrivata al punto di arrestare manifestanti pacifici e uccidere passanti, mentre i rivoltosi non solo hanno sparato e ucciso agenti, ma hanno brutalmente picchiato i proprietari dei negozi.]

Qual è la giustizia nel dire “Fan*ulo” e prendere il fucile?

Quindi uccidere una donna con molti bambini? Ti rende un idiota

Guarda in tutti i negozi che stai distruggendo, nero, suppongo

Pensa per circa un secondo alle persone che li possiedono

So che hai i tuoi problemi, ma fratello, loro hanno i loro

Questo non è un gioco, smettila con la violenza e diventa uomo

Ma sicuro, preferiresti sentirmi dire “Fanculo i pregiudizi sui neri

Uccidiamo razze diverse, aumentiamo l’odio e facciamo nascere irrilevanti

opinioni” e eccetera, lanciamo coltelli

Danneggiamoli, vite distrutte, oblio, così freddo, incurante

Non oserò dire che dovresti fermare quella ca**o di ignoranza

Uccidere nemici, uccidere, mi piacerebbe provare il brivido di farlo

Fare il bagno nel sangue degli agenti, vari cadaveri, eliminarli

Metterli all’asta, non sbraitargli in faccia, ucciderli, mai sentiti nominare

Potrei predicare la pace, ma dire “Fan*ulo” e predicare l’omicidio

Perché questa non è la fo**uta vita in cui viviamo, vai avanti e prendi l’estensione [Nota: qui il rapper sta dicendo con ironia di fare lo stesso gioco della società, quindi non predicherà alcuna forma di pace perché il nostro mondo è marcio dall’inizio dei tempi.]

Uccidi un altro, zio, cugino, fratello, figlio

Gloria a tutti gli eletti che ti libereranno dall’innocenza

Ma in un certo senso, l’innocenza vedrà presto l’ignoranza

Blasfemo, uccidendoci tra di noi, uccidendo il nero





[Outro]

Vediamo, vedo, la morte prima dei bambini

Ragazzi e ragazze bianche pendere dagli edifici (Siamo il Ku Klux Klan, odiamo)

Nota: Il breve campione che si sente alla fine del brano è tratto dal discorso di Jeff Berry durante una manifestazione del KKK. È stato incluso nel documentario del 1998, The Ku Klux Klan: A Secret History. Ho scelto di non riportarlo perché sostanzialmente si incita a odiare, in particolar modo le persone di colore, gli ebrei e i gay.

