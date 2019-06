Jamil – in uscita la deluxe edition di Most Hated con sei nuove canzoni: info e tracklist

Il 21 giugno 2019 esce per Baida Army / Believe l’edizione deluxe di Most Hated, ultima fatica discografica del rapper veronese di origini iraniane Jamil, anticipata dal singolo Da solo, disponibile da mercoledì 19 giugno 2019, e da “No Racism”, rilasciato lo scorso 1° febbraio. I titoli delle canzoni.

Nella deluxe edition, fuori nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming, sono racchiusi altri 4 inediti scritti di suo pugno ancora tutti da scoprire, più le già conosciute dieci tracce (con rivisitazione di “Animal”) presenti nella fortunata standard edition pubblicata il 23 novembre 2018.





Gli ospiti sono Emis Killa e il francese Dabs, che hanno anche scritto le loro parti, mentre il producer Sick Luke, ha lavorato sulla dodicesima traccia “Tranquillo”. Tutte le canzoni (ad eccezione della track d’apertura “Trap Baida” prodotta dagli Enemies e naturalmente della citata Tranquillo) sono state prodotte e co-prodotte da Jaws, deejay e producer genovese classe ‘90, al lavoro con Jamil già dai tempi del primo disco ufficiale Il Nirvana.

Most Hated deluxe edition tracklist (Jamil album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download su iTunes – Audio

Trap Baida 3:38 [Video Ufficiale] Di tutti i colori (feat. J-AX)3:14 KO 3:10 [Video Ufficiale] Taxi (feat. Vacca) 2:56 Me ne fotto della scena2:50 Mamma mia [Explicit] 2:49 Come la Francia (feat. Lbenj) 2:51 [Video Ufficiale] Animali (feat. Laïoung) 3:07 Most Hated 3:51 [Video Ufficiale] Verona 2:32 No Racism 2:40 [prodotta da Wairaki & Jaws – Novità ] (Video Ufficiale) Tranquillo (prodotta da Sick Luke) 2:21 [ Novità ] Quartiere (feat. Emis Killa – prodotta da Jaws) 3:08 [ Novità ] Da solo 4:03 [prodotta da Jaws – Novità ] (Video Ufficiale) Barbiere (feat. Dabs) 3:20 [prodotta da Jaws – Novità ] Fanboy 3:41 [prodotta da Jaws – Novità ]