Jamil – “Da Solo”: è uscito il video ufficiale del nuovo singolo (testo)

In data odierna il rapper Jamil ha reso disponibile il video che accompagna Da Solo, secondo assaggio di Most Hated (Deluxe Edition), out il 21 giugno 2019 per Baida Army, label indipendente fondata dal rapper nel 2018, che viene più volte citata in questo pezzo.

Il filmato è stato diretto da Francesco Cosenza e lo stesso Jamil ed che è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, mentre a seguire potete leggere le parole che compongono la nuova canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Jaws.

Jamil Da Solo testo

Download su: iTunes

Jaws

Lasciami andare la base

Che è il mio modo per scappare da tutto

Sono nato per fare, nato per rappare

Nato per le strade dove si fa di tutto

Nato per mia ma’, nato per mio pa’

Quindi mi ricordo a chi devo qualcosa

Mica ‘sti qua, che sono qua

Solo perché sperano gli do qualcosa

La strada sa il mio nome, mi dicono [Que lo que]

Ogni volta che scendo mi dicono: “Fra com’è?”

Perché sono uguale a loro, frate’ spiccicato

Mica fra’ la copia di un americano

Questa moda che ostenti che è tutta falsa

Lo capisco quando è vera la tua rivalsa

Lo capisco che vuoi dire che ce l’hai fatta

Ma mica con i soldi che ti ha dato mamma

Hai i pantaloni nuovi, non hai i soldi in tasca

Hai un cervello piccolino quindi la tua mente

È veramente limitata come la tua scarpa

A me non fotte un ca**o che vesti di marca

A me non fotte un ca**o fra’ della tua giacca

A me non fotte un ca**o delle tue collane

Ho comprato la cucina appena ho fatto spesa

Mi chiedo se il tuo outit fa da mangiare

C’è chi è bravo sì a menare, chi è bravo solo a menarla

Siete bravi a fare storie e bravi finché si parla

Se parli di rappare non siete della mia taglia

Hai visto poi alla fine che fine che ha fatto Galla?

Baida faccio musica, sveglio tutta l’Italia

Uno come me, un ago dentro la paglia

Io punto alla corona mica ad una medaglia

Quindi a questo punto andate a chiamare Marra

Sono un vero meticcio, niente pedigree

Passami sto ca**o e mettitelo lì

Questo mi succhia il ca**o, dice: “meriti”

Vabe fra’, fuck Esse Magazine

Io parlo delle zanne mica di chele

Questi sono granchi dentro a un bicchiere

Ancora sono il lupo contro il tuo gregge

Ti rimando dal tuo pubblico di teenagers





Vaffan*ulo, fan*ulo questi siti, queste pagine, questi rappers

Vaffan*ulo, come lo farebbero loro sarebbe: Vaffan*ulo

Una mer*a, facciamo come sempre, Baida Baida

Lo faccio da solo, da solo

Sono l’etichetta, sono io il contratto, sono io da solo (io da solo)

Frate’ giù a San Vito mi fanno una statua, sono io il patrono (eheh.. si)

Quando prendo il mic, incrocia le mani e chiedi perdono

Perché quando suono stendo al suolo.

Io sto nel mio fra’, non rompere le pal*e, no

Meglio che ti picchiano se mi minacci

Prima che ti scrivo due barre

Non voglio chiamate, non voglio minacce, solo perché pesi 100 kili di più

Questo fa il grosso, tipo fa il bullo, prendo questa base dopo non chiama più, yaw

Per i neri come Ba-rak, mica falso come Laïoung

Cambi colore come Michael, per due soldi di quell’altro

Ma poi hai visto come l’ho ammazzato, se vuoi posso farlo anche con te

Tu sei proprio come Michael Jackson, minorenni sopra il tuo Cayenne

Hai più tette che pal*e, ho visto tipe che hanno più pal*e, Cristo

Il tuo disco che pal*e, rischio che mi cadan le pal*e

Fischio do il fo al raccattapalle, gli chiedo di riportarle e insisto

Visto che non hai pal*e, yaw, ne ho mille, posso prestarle

Questo dice che mi picchia, il mio amico dice che venga

Così gli presentiamo qualche amico della ganga

Se davvero mi dovessi picchiare con tutti quelli che disso

Dovrei fare solo risse, avrei piena tutta l’agenda

Dovrei smettere la musica, mettermi a fare boxe

Invece caccio pezzi nemmeno fossi un jukebox

Mi scrivono in privato: “ti metto dentro in un box”

Pensano che è un gioco, che è tutto come l’xbox

Prima fanno strada, dopo faranno Pop

Quanti che ne ho visti che fanno sempre così (fan*ulo)

Fanno quelli veri che dicono: “io no”

Ti danno un po dì soldi e gli dici: “io sì”

Questa mer*a l’ho vista da mo’ (da mo’)

Tutti danno il cu*o per i money

A me basta scopare questa mora

Io vengo dalla giungla come Mowgli

Baida è savage, vuoi testare? Mettiti in fila c’è già un funerale

Dopo un altro sì c’è da aspettare, non c’è concorrenza in quel che riesco a fare

Non c’è concorrenza nel dissare.





(Devo farlo io no?) Qualcuno dovrà pur fare il pane

(Va bene fra’).

Lo faccio da solo, da solo

Sono l’etichetta, sono io il contratto, sono io da solo (io da solo)

Frate’ giù a San Vito mi fanno una statua, sono io il patrono (eheh.. si)

Quando prendo il mic, incrocia le mani e chiedi perdono

Perché quando suono stendo al suolo, stendo al suolo