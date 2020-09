Matt Berninger – One More Second: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Rilasciato giovedì 10 settembre 2020, One More Second è un singolo del cantautore statunitense Matt Berninger, frontman dei The National,, terzo anticipo di Serpentine Prison, album d’esordio solita, atteso il 16 ottobre, non il 2 ottobre come precedentemente annunciato dall’artista classe 1971.

Dopo la title track e Distant Axis, Matt rende disponibile questo terzo assaggio della prima era discografica lontana dallo storico gruppo rock, prodotto da Booker T. Jones, mentre il testo è stato scritto a quattro mani con Matt Sheehy.

Si tratta di una canzone d’amore, nella quale il protagonista rivede dopo tanto tempo una persona che evidentemente, in passato gli aveva fatto perdere la testa.

Matt Berninger – One More Second Testo

Download su: Amazon – iTunes

Salta alla traduzione in italiano

The last time we were together

Lately, it feels like forever

And the way we talked last night

It felt like a different kind of fight

Baby, don’t lie to me, you know that I’ll believe you

Always in love with someone, if it ain’t me, come on

Just give me a little more time

Give me a little bit of warning

Baby, I’m gonna be fine

When I figure out where I’m going

Why can’t you just tell me what you’re doing here?

Don’t be cruel, if you’re leaving me, just do it right here

‘Cause the way you looked at me this morning

Gave my weak heart warning

Give me one more second to dry my eyes

Give me one more day to realize

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

Give me one more year to get back on track

Give me one more life to win you back

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

When it’s gone

Baby, don’t lie to me, you know that I’ll believe you

Always in love with someone, if it ain’t me, come on

Just give me a little more time

Give me a little bit of warning

Baby, I’m gonna be fine

When I figure out where





Give me one more second to dry my eyes

Give me one more day to realize

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

Give me one more year to get back on track

Give me one more life to win you back

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

When it’s gone

Give me one more second to dry my eyes

Give me one more day to realize

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

Give me one more year to get back on track

Give me one more life to win you back

Smoke’s in our eyes or in the distance

Either way we’re gonna miss it

When it’s gone





La traduzione di One More Second

L’ultima volta che siamo visti

Ultimamente sembra passata un’eternità

E il modo in cui abbiamo discusso ieri sera

Sembrava un differente genere di litigio

Piccola, non mentirmi, sai che ti crederò

Sempre innamorata di qualcuno, se non sono io, andiamo

Dammi solo un altro po’ di tempo

Dammi un po’ di preavviso

Baby, starò bene

Quando capirò dove sto andando

Perché non mi dici cosa ci fai qui?

Non essere crudele, se mi molli, fallo qui

Perché il modo in cui mi hai guardato stamattina

Ha allarmato il mio cuore malandato





Dammi un altro secondo per asciugarmi gli occhi

Dammi un altro giorno per capire

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Dammi un altro anno per rimettermi in carreggiata

Dammi un’altra vita per riconquistarti

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Quando svanirà

Piccola, non mentirmi, sai che ti crederò

Sempre innamorata di qualcuno, se non sono io, andiamo

Dammi solo un altro po’ di tempo

Dammi un po’ di preavviso

Baby, starò bene

Quando capirò dove

Dammi un altro secondo per asciugarmi gli occhi

Dammi un altro giorno per capire

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Dammi un altro anno per rimettermi in carreggiata

Dammi un’altra vita per riconquistarti

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Quando svanirà

Dammi un altro secondo per asciugarmi gli occhi

Dammi un altro giorno per capire

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Dammi un altro anno per rimettermi in carreggiata

Dammi un’altra vita per riconquistarti

Il fumo è nei nostri occhi o in lontananza

In ogni caso ci mancherà

Quando svanirà

Ascolta su: