Marco Carta – audio e testo del nuovo singolo Io Ti Riconosco

Il cantautore sardo Marco Carta vi presenta il nuovo attesissimo singolo Io Ti Riconosco, disponibile dappertutto da venerdì 22 febbraio 2019 via Saifam Music.

La data è tutt’altro casuale, perché proprio oggi il cantante classe 1985 celebra i dieci anni dal trionfo a Sanremo con la meravigliosa “La forza mia”.

Firmato da Giovanni Pastorino, Gianluca Florulli e Stefano Paviani, è veramente molto bello il nuovo brano di questo straordinario interprete cagliaritano, che anche in quest’occasione dimostra di avere una voce davvero notevole.

“Io ti riconosco è un inno alla necessità delle cose semplici, come prova dell’unicità delle persone” ha dichiarato Marco riguardo la nuova canzone, che sta già divenendo virale.

Marco Carta – Io Ti Riconosco testo

Download su: iTunes

Quando non piove ancora

ma si sente nell’aria

quando parto di fretta

e non importa la strada

quando giochiamo a chi arriva prima

lungo le scale con un destino

restiamo noi

e nient’altro al mondo

quando arriva dicembre

mentre aspetti la neve

che non stai nella pelle

come fosse un diamante

quando a Natale ti svegli presto e guardi davvero se è tutto diverso

ti riconosco

io ti riconosco.





Chiamami ancora per nome

prima di andare via

siamo complici perfetti

due giganti con un cuore

che non smette mai di fare rumore

chiamami ancora per nome

prima di andare via

passeranno gli anni e più di mille inverni

ma ci aspetteremo in piedi

solo noi contro l’universo

io ti riconosco.

Quando non ho risposte

ma tu sai come fare

quando non è mai tardi

e non vuoi dormire

quando ricanti la stessa canzone

e ti innamori delle parole

ti riconosco

io ti riconosco.

Chiamami ancora per nome

prima di andare via

siamo complici perfetti

due giganti con un cuore

che non smette mai di fare rumore

chiamami ancora per nome

prima di andare via

passeranno gli anni e più di mille inverni

ma ci aspetteremo in piedi

solo noi contro l’universo

io ti riconosco.

E avremo sempre un altro sogno da inseguire

perché ci siamo scelti e solo questa è la felicità

ritrovo la tua pelle in tutte le risposte

che ancora non conosco

e lì ti riconosco.

Chiamami ancora per nome

oh oh oh oh.

Chiamami ancora per nome

prima di andare via

passeranno gli anni e più di mille inverni

ma ci aspetteremo in piedi

solo noi contro l’universo

io ti riconosco.





Ascolta su: