J. Balvin – La Rebelión feat. Joe Arroyo: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato il 1° aprile 2019, La Rebelión è un singolo del cantautore colombiano J. Balvin, con la collaborazione del collega e connazionale Joe Arroyo, anche se non ufficialmente accreditato.

Questa canzone è come sempre stata prodotta dall’ormai fidato Alejandro Ramirez, in arte Sky Rompiendo El Bajo e scritta a quattro mani con Arroyo.

Il video ufficiale è stato girato all’interno di un’arena ed è stato diretto da Juan Pablo Valencia. Per vederlo direttamente su Youtube cliccate sull’immagine.

J Balvin – La Rebelión Traduzione

J Balvin, amico

Voglio raccontarti, fratello mio, un pezzetto della storia dei neri

Della nostra storia, cavaliere

(Non picchiare la ragazza nera)

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (Non picchiare la ragazza nera)

Gentilmente, prendila dolcemente (Wuh-wuh, non picchiare la ragazza nera)

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (Non picchiare la ragazza nera, ra, ra)

Gentilmente, prendila dolcemente (forza)

Il socio in affari, velluto a coste, questo è un guadagna guadagna (Wuh)

Per i pupi, per i pidocchi, per i roulottisti (roulottisti)

Non faccio discrimina Ho aperto le strade (Wuh) e ho raggiunto la fama (Lo sanno)

Grammy negli scaffali (Wuh)

Il mondo mi ascolta (Wuh)

E prima di partire

Le preghiere a letto (Wuh)

E questo vale per le persone che stanno ancora combattendo (combattendo, combattendo)

Per quelli che criticano e per quelli che mi ascoltano (Wuh, wuh)

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (cosa? Cosa? Nera)

Gentilmente, prendila dolcemente (Wuh-wuh, non picchiare la ragazza nera)

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (Non picchiare la ragazza nera, ra, ra)

Gentilmente, prendila dolcemente (nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe (trattamela con dolcezza)

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe (prendila dolcemente)

(Non picchiare la)

Controllo di qualità, di qualità, mera chiarezza (qualità)

Mi vedono a Parigi, la settimana della moda, che celebrità (Oh, wee!)

Il ragazzo di Medellin, nelle riviste internazionali (Chi-chi)

Non sono tuo nemico, non parlare di me se non lo fai dolcemente

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (cosa? Cosa? Nera)

Gentilmente, prendila dolcemente (Wuh-wuh, non picchiare la ragazza nera)

Con dolcezza, trattamela con dolcezza (Non picchiare la ragazza nera, ra, ra)

Gentilmente, prendila dolcemente (nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe (trattamela con dolcezza)

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

(Non picchiare la ragazza nera)

Cambio! ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe (prendila dolcemente)

(Non picchiare la)

Fino in fondo, fino in fondo

Rompendo il basso (Wuh, wuh, wuh, wuh)

Con delicatezza

Fino in fondo (Wuh, wuh; forza), fino in fondo (Wuh, wuh; forza)

Rompendo il basso

Il socio in affari





Ok

J Balvin, amici

Ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

Ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

Ribe-ribellione, ribe-ribe, ribe

Testo La Rebelión – J. Balvin

Autori: Álvaro José Arroyo González & J Balvin.

J Balvin, man

Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra

De la historia nuestra, caballero

(No le pegue’ a la negra)

Con suavidad, trátamela con suavidad (No le pegue’ a la negra)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Wuh-wuh; no le pegue’ a la negra)

Con suavidad, trátamela con suavidad (No le pegue’ a la negra, rrá, rrá)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Leggo’)

El negocio socio, pana, esto es un gana-gana (Wuh)

Pa’ la’ pupi, pa’ la’ liendra, pa’ lo’ caravana (Caravana)

Yo no discrimino, pa’ la necia, pa’ la dama (Mami)

Abrí los caminos (Wuh) y llegó la fama (Ellos saben)

Repisas con Grammys (Wuh)

El mundo me escucha (Wuh)

Y antes de salir (Ma’)

La bendición cucha (Wuh)

Y esto va pa’l pueblo que sigue en la lucha (Lucha, lucha)

Pa’ los que critican y pa’ los que me escuchan (Wuh, wuh)

Con suavidad, trátamela con suavidad (¿Qué-qué? Negra)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Wuh, wuh; no le pegue’ a la negra)

Con suavidad, trátamela con suavidad (No le pegue’ a la negra, rrá, rrá)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe (Trátamela con suavidad)

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe (Tómatela con suavidad)

(No le pegue’ a)





Control de calidad, ‘e calidad, mera claridad (Calidad)

Me ven en Paris, fashion week, qué celebridad (Oh, wee!)

El niño en Medellín, en magazines, internacional (Chi-chi)

No soy tu enemy, no hables de mí si no es con suavidad

Con suavidad, trátamela con suavidad (¿Qué-qué? Negra)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Wuh, wuh; no le pegue’ a la negra)

Con suavidad, trátamela con suavidad (No le pegue’ a la negra, rrá, rrá)

Con suavidad, tómatela con suavidad (Negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe (Trátamela con suavidad)

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

(No le pegue’ a la negra)

¡Cambio! Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe (Tómatela con suavidad)

(No le pegue’ a)

Hasta abajo, hasta abajo

Rompiendo el bajo (Wuh, wuh, wuh, wuh)

Con suavidad

Hasta abajo (Wuh, wuh; leggo’), hasta abajo (Wuh, wuh; le-leggo’)

Rompiendo el bajo

El negocio socio

Okey

J Balvin, men

Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe

Rebe-rebelión, rebe-rebe, rebe





