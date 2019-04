Yola – Faraway Look: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Faraway Look è un singolo della cantautrice inglese Yolanda Quartey, in arte Yola, estratto dal disco d’esordio solista Walk Through Fire, pubblicato il 22 febbraio 2019.

La cantante del gruppo country e soul Phantom Limb, ha infatti intrapreso la carriera solista e questo progetto è stato scritto insieme a Dan Auerbach dei The Black Keys, con il contributo di altri importanti autori.

Il video ufficiale che accompagna questa interessante canzone, on air dallo scorso 5 marzo, è stato diretto da Tim Duggan per 5Folds Creative ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Faraway Look – Yola – Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Hai acceso le candeline sulla torta

E bottato il fiammifero per terra

Vorrei sapere quale desiderio hai espresso

Distribuire piatti di plastica

A tutti gli amici che adori

Sei tormentato e vuoi di più?

Quello sguardo assente nei tuoi occhi

E’ sempre piu’ difficile da nascondere

Nessuno si muove in questo modo

Gironzolando al supermercato

Solo tu sai cosa stai cercando

E quando il tuo giorno lavorativo è finito

Cammini al buio fino al tuo letto

Per sognare i sogni che vivono nella tua testa





Quello sguardo assente nei tuoi occhi

E’ sempre piu’ difficile da nascondere

Quello sguardo assente nei tuoi occhi

E’ sempre piu’ difficile da nascondere

Faraway Look Testo

Autori: Pat McLaughlin, Yola & Dan Auerbach.

You lit the candles on the cake

And threw the match down on the floor

Wish I knew what you were wishing for

Handing out the paper plates

To all your friends that you adore

Are you haunted and wanting more?

That faraway look in your eyes

It’s getting harder to disguise





Nobody moves the way you do

Walking ’round the grocery store

Only you know what you’re looking for

And when your working day is through

You walk the darkness to your bed

To dream the dreams that live inside your head

That faraway look in your eyes

It’s getting harder to disguise

That faraway look in your eyes

It’s getting harder to disguise





Ascolta su: