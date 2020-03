J Balvin – Amarillo: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna Amarillo, quarto singolo estratto da Colores, sesto album del cantautore colombiano, disponibile dal 20 marzo 2020.

Il brano è stato scritto da Afro Bros, Ronald El Killa, Sky Rompiendo & DJ Snake, prodotto da Snake e co-prodotto da Afro Bros e Sky Rompiendo, mentre il filmato è come di consueto stato diretto da Colin Tilley.

“Amarillo è una canzone molto energica realizzata per le discoteche e qui canto che non mi complico la vita. Molte persone conoscono J Balvin, ma poche persone conoscono José e il fatto è che non mi complico la vita. Divertiamoci. Ecco perché è la prima canzone dell’album, perché non appena le persone la ascoltano, voglio che si sentano in contatto con il colore e con la potenza della traccia.”. J. Balvin.

J Balvin – Amarillo testo e traduzione

Vai alla traduzione in italiano

[Pre-Coro]

Son más de las doce, nos fuimos de roce

Hoy voy a lo loco, ustede’ me conocen (Me conocen)

Reggaetón de Tego pa’ que se lo gocen (Ey)

Saben quién es Balvin, les presento a José (Wuh)

[Coro]

Y yo no me complico (Eh), ¿cómo te explico (Eh)

Que a mí me gusta pasarla rico? (Eh, eh)

¿Cómo te explico? (Wuh) No me complico (Ah)

A mí me gusta pasarla rico (Yah)

[Verso 1]

Despué’ de las doce salimo’ a buscar el party (Party)

Ando con lo’ tiguere’, estamo’ en modo safari (Brr)

Y con un flow violento que parecemo’ sicario’

Yo tomando vino y alguno’ fumando mari

La policía está molesta porque

Ya se puso buena la fiesta, pero

Estamo’ legal, no me pueden arrestar

Por eso yo sigo hasta que amanezca, entonce’ (Yah)

[Coro]

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? (Yah-yah) No me complico (Yah-yah)

A mí me gusta pasarla rico (Yah-yah)

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico

[Post-Coro]

Ey, ey (Pla; pla-pla-pla)

Ey, ey (Wuh)

Ey, ey, ey, ey, ey (Pla; pla-pla-pla)

[Verso 2]

Que siga la fiesta, no vamo’ a parar (Wuh)

Aquí solo se para si llama mi mamá

Hoy me tocó seguir, la gente pide más

Me invitan por aquí, me invitan por allá (Ya tú chabe’)

Y vamo’ a seguir

La’ botella’ llegan y no las pedí

Sola la casa y están todas solitas (Ey)

Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?

¿Pa’ qué me invitan? (Tú sabe’)

Y vamo’ a seguir (Ey)

Las botellas llegan y no las pedí (Tú lo sabe’)

Sola la casa y estan todas solitas (Wuh)

Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?

¿Pa’ qué me invitan?

[Coro]

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico (Wuh)





[Outro]

Yah, yah, yah, yah

Ey-ey-ey

No me complico (Nah)

Yo no me complico (Nah)

Yo no me complico





Traduzione

Vai al testo

[Pre-Rit.]

Sono passate le dodici, ci stiamo sfregando

Oggi sto impazzendo, mi conoscete (mi conoscono)

Reggaetón di Tego in modo che si divertano (Ey)

Sapete chi è Balvin, vi presento José (Wuh)

[Rit.]

Ed è semplice (Eh), come posso spiegare (Eh)

Che mi piace divertirmi? (Ehi, ehi)

Come te lo spiego? (Wuh) E’ semplice (Ah)

A me piace divertirmi (Yah)

[Str. 1]

Dopo le dodici siamo usciti a cercare la festa

Vado in giro con le tigri, siamo in modalità safari (Brr)

E con un flow violento che sembriamo dei sicari

Bere vino e alcuni fumano erba

La polizia è arrabbiata perché

La festa si è già fatta interessante, ma

Stiamo seguendo la legge, non possono arrestarmi

E’ per questo che io vado avanti fino all’alba, poi ‘(Yah)





[Rit.]

Ed è semplice, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come te lo spiego? (Yah-yah) E’ semplice (Yah-yah)

Mi piace divertirmi (Yah-yah)

Ed è semplice, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come te lo spiego? E’ semplice

Mi piace divertirmi

[Post-Rit.]

Ehi, ehi (Pla; pla-pla-pla)

Ehi, ehi (Wuh)

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi (Pla; pla-pla-pla)

[Str. 2]

La festa continua, non ci fermeremo (Wuh)

Qui si ferma solo se chiama mia mamma

Oggi ho dovuto proseguire, la gente chiede di più

Mi invitano qui, mi invitano lì

E continueremo

Arrivano le bottiglie e non le ho richieste

La casa da sola e sono tutti soli (Ehi)

Se sai come sono, perché mi invitano?

Perché mi invitano? (Lo sai)

E continueremo (Ey)

Arrivano le bottiglie e non le ho richieste (tu lo sai)

La casa da sola e sono tutti soli (Wuh)

Se sai come sono, perché mi invitano?

Perché mi invitano?

[Rit.]

Ed è semplice, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come te lo spiego? E’ semplice

Mi piace divertirmi

Ed è semplice, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come te lo spiego? E’ semplice

Mi piace divertirmi (Wuh)

[Outro]

Yah, yah, yah, yah

Ey-ey-ey

E’ semplice (Nah)

E’ semplice (Nah)

E’ semplice

Ascolta su: