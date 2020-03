iPantellas, Marley – Resto Qui: audio e testo del nuovo incoraggiante brano contro il Coronavirus

Rilasciata il 20 marzo 2020, Resto Qui è una canzone de iPantellas in duetto con Marley, realizzata in pochissimo tempo al fine di metter su una sorta di inno di speranza degli italiani costretti a stare nelle loro case a causa del Coronavirus, ma se dobbiamo riprenderci da questa brutta botta e quindi rinascere, è purtroppo necessario uscire di casa il meno possibile.

Il testo e l’audio del brano dedicato agli italiani, che descrive l’attuale situazione che sta vivendo l’Italia e che vuole spingere la gente a prendere le decisioni più giuste, al fine di tutelare la salute di tutti. Allo stesso tempo, questo pezzo caratterizzato da sonorità adatte alla calda stagione, che vanno in contrasto con il malinconico testo, che in parte invita l’ascoltatore a sognare di viaggiare nel mondo che c’è là fuori, con la voglia e la grinta di tornare.

E’ tutto compessivamente niente male questo pezzo degli youtuber Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, in arte iPantellas, che come detto, si sono avvalsi della collaborazione di Marley, al secolo Michele Leonardo Cavada, che ha avuto un’esperienza da X Factor 2011, venendo eliminato agli Home Visit.

Resto Qui iPantellas testo

Yeh-eh-eh-eh

iPantellas (iPantellas)

io sto a casa (a casa)

Yeh-Yeh

Marley

io resto qui

io resto qui

vai

L’Italia è già ferma da un po’

colpita da questo virus

e da chi scappa dal virus

qui siamo tutti in esilio

rivoglio Roma Bangkok

e la mia estate leggera

prima c’era la macarena

ora io sto in quarantena, che cena, che pena

Io lo so che vorresti sempre uscire

ballare e ripartire

ma è ora di capire

che devi stare a casa

per chi ami e chi ti ama

dai fallo per l’Italia

dai fallo, si fallo, si fallo per te

Voglio andare via da qui

voglio viaggiare nel mondo-o

voglio vedere se è tondo-o

voglio restare nel centro

scappar via da qui

voglio vedere la Tour Eiffel

bere un Gin Tonic a Saint Tropez

non posso farlo senza di te

voglio andare via da qui…

e invece io resto qui





Oh-oh, eh-eh-eh-eh-eh-eh

L’Italia è già ferma da un po’

ma ci rialzeremo più forti

se restiamo uniti siam forti

dipende come ti comporti

non vedo gli amici da un po’

vorrei baciare la nonna (ma)

mi manca più della mia donna

ma sai che la proteggerò (proteggi, proteggi)

Io lo so che

vorresti sempre uscire

ballare e ripartire

ma è ora di capire

che devi stare a casa

per chi ami e che ti ama

dai fallo per l’Italia

dai fallo, si fallo, si fallo per te

Voglio andare via da qui

voglio viaggiare nel mondo-o

voglio vedere se è tondo-o

voglio restare nel centro

scappar via da qui

voglio vedere la Tour Eiffel

bere un Gin Tonic a Saint Tropez

non posso farlo senza di te

voglio andare via da qui…

e invece io resto qui

Oh-oh, eh-eh-eh-eh-eh-eh





Mi mancano i tuoi occhi

un cielo per volare

chiuso dentro ai blocchi sai che ti vorrei baciare

l’ansia che mi sale

non ti posso toccare

Italia amore mio, lo sai che ti puoi rialzare

Voglio andare via da qui

voglio viaggiare nel mondo-o (voglio viaggiare nel mondo)

voglio vedere se è tondo-o

voglio restare nel centro

scappar via da qui

voglio vedere la Tour Eiffel

bere un Gin Tonic a Saint Tropez

non posso farlo senza di te

voglio andare via da qui

Oh-oh-oh-oh

iPantellas

eh-eh, eh-eh

e invece io resto qui

Oh-oh, eh-eh-eh-eh-eh-eh





