ROSALÍA – Dolerme: audio, testo e traduzione del singolo

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Dolerme, singolo della cantautrice spagnola Rosalia Vila Tobella, meglio conosciuta come ROSALÍA, rilasciato a sorpresa martedì 24 marzo 2020 via Columbia Records.

Ascolta la nuova canzone, scritta con la collaborazione di El Guincho & Frank Dukes e prodotta da quest’ultimo, nella quale la cantante parla di una relazione in cui ha messo davanti a ogni cosa questa persona, che probabilmente non lo meritava.

Rosalia Dolerme testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

[Verso]

Por toda’ esas veces que me puse detrá’

Y yo cambié lo mío por lo que tú querías

Por toda’ esas veces que me puse detrá’

Y yo cambié lo mío por lo que tú querías

Esas bitches que ahora tienes, baby, no saben que

Esas bitches que ahora tienes, baby, no saben que

Lo que le’ espera, lo que le’ espera, lo que le’ espera

[Coro]

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme

Acelero pa’ ver si consigo estrellarme

Quiero que lo vea’, no piense’ en detenerme

Así demuestra’ que has podío’ olvidarme

¿O por qué no pones tú también de tu parte?

Pisa a fondo y deja ir el volante

Que no tenga que ir yo una ve’ má’ a buscarte

Porque sé que no podrás atreverte

[Puente]

Deprisa, deprisa, deprisa

Que no sea mañana

Me parto la camisa

Deprisa, deprisa, deprisa

Que no sea mañana

Que no sea mañana

[Coro]

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme

Acelero pa’ ver si consigo estrellarme

Quiero que lo vea’, no piense’ en detenerme

Así demuestra’ que has podío’ olvidarme

¿O por qué no pones tú también de tu parte?

Pisa a fondo y deja ir el volante

Que no tenga que ir yo una ve’ má’ a buscarte

Porque sé que no podrás atreverte





[Outro]

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme





Dolerme Rosalia Traduzione

Passa al testo

[Str.]

Per tutte quelle volte che mi sono messa dietro

E ho scambiato tutte le mie cose con quelle che desideravi

Per tutte quelle volte che mi sono messa dietro

E ho scambiato tutte le mie cose con quelle che desideravi

Quelle pu**ane che adesso hai, baby, non sanno

Quelle pu**ane che adesso hai, baby, non sanno

Cosa le aspetta, cosa le aspetta, cosa le aspetta





[Rit.]

Non so perché non voglia farmi del male

Accelero per vedere se riesco a schiantarmi

Voglio che tu veda, non pensare di fermarmi

Così dimostreresti che puoi dimenticarmi

O perché non fai anche tu la tua parte?

Premi l’acceleratore e lascia andare il volante

Che non devo più andare a cercarti

Perché so che non avrai fegato

[Ponte]

Sbrigati, presto, veloce

Che non sia domani

Mi strappo la camicia

Sbrigati, presto, veloce

Che non sia domani

Che non sia domani

[Rit.]

Non capisco perché non voglia farmi del male

Accelero per vedere se riesco a schiantarmi

Voglio che tu veda, non pensare di fermarmi

Così dimostreresti che puoi dimenticarmi

O perché non fai anche tu la tua parte?

Premi l’acceleratore e lascia andare il volante

Che non devo più andare a cercarti

Perché so che non avrai fegato

[Outro]

Non capisco perché non voglia farmi del male

Non so perché non voglia farmi del male

Ascolta su: