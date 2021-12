Ascolta la canzone “Is It Insane” di Alicia Keys. Dai anche un’occhiata al testo originale e alla traduzione in lingua italiana del singolo.

Canzone uscita il 10 dicembre 2021, interpretata dall’amatissima artista internazionale Alicia Keys, la hit sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale e alla traduzione in lingua italiana del brano.

Is It Insane testo, Alicia Keys

Intro

Turn my mic up

Ritornello

Is it insane?

My life’s in your love’s hands

Is it insane?

You got a hold on me

Strofa 1

When you’re near all of me trembles

Slightest touch and I’m no good

When you walk out my door

I want you more

Ritornello

Is it insane?

I was the one who called them fools

For being blinded by love

Now it’s me who can’t break free

Strofa 2

Even though you’re with her

I still feel you in me

And I know when you kiss her

You’re wishing that it was me

Ritornello

Is it insane?

Thought you’d be my king

I’d be your queen

It would be complete with a wedding ring

Was that just me imagining? Oh

Strofa 3

Now I cry like I’m your widow

Without you, I can’t sustain

This is my soul’s last refrain

And you’rе the one that I blame

Conclusione

Shе can have you now

I just wanna fade away

Sacrifice my life

To relieve this pain

So much pain

Lord, take away the pain

Is it insane?

Alicia Keys: traduzione di Is It Insane

Intro

Alza il mio microfono

Ritornello

È folle?

La mia vita è nelle mani del tuo amore

È folle?

Hai una presa su di me

Strofa 1

Quando sei vicino a me tutto trema

Il minimo tocco e non sto bene

Quando esci dalla mia porta

Ti voglio di più

Ritornello

È folle?

Sono stata io a chiamarli stupidi

Per essere accecato dall’amore

Ora sono io che non riesco a liberarmi

Strofa 2

Anche se sei con lei

Ti sento ancora in me

E so quando la baci

Stai desiderando che fossi io

Ritornello

È folle?

Ho pensato che saresti stato il mio re

Sarei stata la tua regina

Sarebbe completo con una fede nuziale

Stavo solo immaginando? Oh

Strofa 3

Ora piango come se fossi la tua vedova

Senza di te, non posso sostenere

Questo è l’ultimo ritornello della mia anima

E tu sei quello di cui incolpo

Conclusione

Lei può averti ora

Voglio solo svanire

Sacrifica la mia vita

Per alleviare questo dolore

Così tanto dolore

Signore, togli il dolore

È folle?

Audio ufficiale

Giordano Caforio