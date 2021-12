Apple lancia Apple Music Voice plan anche in Italia: ecco di cosa si tratta

La Apple lancia un nuovo piano di abbonamento per Apple Music. Ecco di quale si tratta.

La Apple, è un’azienda statunitense, che produce sistemi operativi, computer, smartphone, dispositivi multimediali, ed è una delle grandi Big Tech assieme ad IBM, Microsoft, Google, Amazon e Meta.

Fondata da Steve Jobs assieme a Ronald Wayne e Steve Wozniak nel 1976, a Cupertino, nella Silicon Valley, nel 1977 venne incorporata alla Apple Computer, Inc. vendendo rapidamente i loro computer.

Apple lancia il piano con Siri

Nel 1980 diventa pubblica e subito avviene un successo finanziario facendo diventare la marca una delle più innovative grazie ai nuovi design grafici utilizzati per i sistemi operativi e per le novità apportate al mondo dell’hi tech.

Il maggior successo dell’azienda è l’IPhone, messo in commercio nel 2007 che pone le basi per l’ingresso nel mondo della telefonia da parte della Apple.

Il successo di questo smartphone con lo schermo multi-touch, diventa subito un enorme successo con il 19% di vendite nel mercato degli smartphone nei primi 200 giorni di messa in commercio, con la cifra di 4 milioni di unità vendute.

Dopo la morte di Steve Jobs, l’azienda ha continuato nelle sue attività, apportando negli anni nuovi modelli di IPhone con tecnologie sempre più avanzate.

Per quanto riguarda il nome e il logo dell’azienda, alcune indiscrezioni dicono che sia stata scelta la mela, per alludere all’innovazione e all’illuminazione del genio umano, come accadde per Isaac Newton quando gli cadde una mela in testa dall’albero in cui era seduto e interrogandosi sull’accaduto sviluppò la teoria della gravità.

Il nuovo abbonamento Apple Music

L’azienda, ha deciso di lanciare anche in Italia, un’alternativa economia per ascoltare la propria musica preferita in streaming. Con Apple Music Voice Plan, gli utenti potranno accedere ad Apple Music, servendosi di Siri.

Infatti, nel nuovo piano di abbonamento, al costo di 4.99€ mensili, si può usufruire di questa nuova esperienza musicale creata appositamente per funzionare con l’ausilio di Siri, l’assistente vocale della Apple.

Gli utenti avranno la possibilità di accedere ad un catalogo di oltre 90milioni di brani e playlist pensate appositamente ad ognuno di noi in modo da poter assetare la propria voglia di musica secondo gli stili musicali che più ci aggradano.

Inoltre c’è la possibilità, sempre attraverso Siri, di saltare i brani senza limiti.

Pronunciando le parole Ehi Siri, inizia la prova gratuita di Apple Music Voice, si potrà accedere a questa funzione, oppure semplicemente attivando il piano dall’app ufficiale di Apple Music, inoltre quando diremo Suona altra musica come questa o chiederemo un tipo di musica particolare, l’app saprà già cosa mettere in riproduzione.