Alicia Keys – Good Job: audio, testo e traduzione del brano dedicato alle persone in difficoltà

Good Job è il quarto singolo estratto da Alicia, settimo album in studio di Alicia Keys, che presumibilmente vedrà la luce il 31 dicembre 2020, a poco più di quattro anni di distanza dall’ultima fatica discografica Here. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Dopo “Show Me Love”, “Time Machine” e soprattutto “Underdog”, grande successo della cantante statunitense, è arrivata questa bella e significativa canzone, scritta e composta da Terius “The-Dream” Nash, Kasseem Daoud Dean e Avery Chambliss e Avery Chambliss, aka Avenue Beatz.

Registrata lo scorso anno per il citato e atteso futuro disco, la canzone è ora dedicata alle persone che per via dell’epidemia mondiale causata dal COVID-19, stanno attraversando giorni difficilissimi e soprattutto a medici e infermieri, instancabilmente all’opera al fine di salvare vite umane, rischiando a loro volta la propria vita. La cantante cerca quindi di incoraggiare un po’ tutti con questo orecchiabile brano, ottimo quarto anticipo del progetto, che sarà formato da un totale di 15 inediti.

[Pre-Chorus]

You’re the engine that makes all things go

And you’re always in disguise, my hero

I see your light in the dark

Smile in my face when we all know it’s hard

There’s no way to ever pay you back

Bless your heart, know I love you for that

Honest and selfless

I don’t know if this helps it, but

[Chorus]

Good job, you’re doin’ a good job, a good job

You’re doin’ a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter, matter, matter, yeah

You’re doin’ a good job, a good job

You’re doin’ a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter, matter, matter, yeah

[Verse]

Six in the morning

And soon as you walk through that door

Everyone needs you again

The world’s out of order

It’s not as sound when you’re not around

All day on your feet, hard to

Keep that energy, I know

When it feel like the end of the road

You don’t let go

You just press forward

[Pre-Chorus]

You’re the engine that makes all things go

And you’re always in disguise, my hero

I see your light in the dark

Smile in my face when we all know it’s hard

There’s no way to ever pay you back

Bless your heart, know I love you for that

Honest and selfless

I don’t know if this helps it, but (Good job)

[Chorus]

Good job, you’re doin’ a good job, a good job (Good job)

You’re doin’ a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter, matter, matter, yeah

(Yeah, that’s a good job)

You’re doin’ a good job, a good job (Good job)

You’re doin’ a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter, matter, matter, yeah

[Bridge]

The mothers, the fathers, the teachers that reach us

Strangers to friends that show up in the end

From the bottom to the top, the listeners that hear us

This is for you, you make me fearless





[Outro]

You’re doin’ a good job, a good job (Oh)

You’re doin’ a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter, matter, matter, yeah





La traduzione di Good Job

[Pre-Ritornello]

Sei il motore che fa girare tutte le cose

E sei sempre travestito, mio eroe

Vedo la tua luce nel buio

Mi sorridi in faccia quando sappiamo tutti quanto sia difficile

Non c’è modo per ripagarti

Che Dio ti benedica, so che ti amo per quello

Onesto e altruista

Non so se questo possa essere d’aiuto, ma

[Ritornello]

Ottimo lavoro, stai facendo un ottimo lavoro, un ottimo lavoro

Stai facendo un ottimo lavoro

Non buttarti troppo giù

Il mondo ha bisogno di te adesso

Sappi quanto vali, vali, vali, sì

Stai facendo un ottimo lavoro, un ottimo lavoro

Stai facendo un ottimo lavoro

Non buttarti troppo giù

Il mondo ha bisogno di te adesso

Sappi quanto vali, vali, vali, sì





[Strofa]

Le 6 del mattino

E appena uscirai da quella porta

Tutti avranno ancora bisogno di te

Il mondo è fuori servizio

Non è così sano quando non ci sei

Tutto il giorno in piedi, è durissima

Mantenere quell’energia, lo so

Quando sembra di essere arrivati al capolinea

Non mollare

Devi solo andare avanti

[Pre-Ritornello]

Sei il motore che fa girare tutte le cose

E sei sempre travestito, mio eroe

Vedo la tua luce nel buio

Mi sorridi in faccia quando sappiamo tutti quanto sia difficile

Non c’è modo per ripagarti

Che Dio ti benedica, so che ti amo per quello

Onesto e altruista

Non so se questo possa essere d’aiuto, ma (ottimo lavoro)

[Ritornello]

Ottimo lavoro, stai facendo un ottimo lavoro, un ottimo lavoro (ottimo lavoro)

Stai facendo un ottimo lavoro

Non buttarti troppo giù

Il mondo ha bisogno di te adesso

Sappi quanto vali, vali, vali, sì

(Sì, è un ottimo lavoro)

Stai facendo un ottimo lavoro, un ottimo lavoro (ottimo lavoro)

Stai facendo un ottimo lavoro

Non buttarti troppo giù

Il mondo ha bisogno di te adesso

Sappi quanto vali, vali, vali, sì

[Ponte]

Le madri, i padri, gli insegnanti che ci raggiungono

Gli estranei per gli amici che si presentano alla fine

Dal basso verso l’alto, gli ascoltatori che ci ascoltano

Questo è per te, che mi infondi coraggio

[Outro]

Stai facendo un ottimo lavoro, un ottimo lavoro (Oh)

Stai facendo un ottimo lavoro

Non buttarti troppo giù

Il mondo ha bisogno di te adesso

Sappi quanto vali, vali, vali, sì

