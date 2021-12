In due minuti, Marco Mengoni | testo, significato e audio del brano

Di seguito il testo il significato e l’audio del brano In due minuti di Marco Mengoni contenuto nel suo ultimo album Materia (Terra).

Marco Mengoni è un cantante italiano diventato famoso dopo aver vinto la terza edizione del talent X Factor.

Nato a Ronciglione il 25 dicembre del 1988, è stato il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards per due volte e primo cantante italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles.

Marco Mengoni: In due minuti

Il 3 dicembre 2021, il cantante ha pubblicato il suo sesto album Materia (Terra) prodotto dalla Sony Music.

Le tracce e i rispettivi autori presenti nel disco sono:

Cambia un uomo – 3:55 (Daniele Magro, Marco Mengoni) Una canzone triste – 3:34 (Daniele Magro) Il meno possibile (feat. Gazzelle) – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) In due minuti – 2:59 (Raffaele Esposito) Mi fiderò (feat. Madame) – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella) Ma stasera – 3:43 (testo: Marco Mengoni, Davide Petrella – musica: Francesco Catitti, Federica Abbate, Davide Petrella) Appunto 1. 23-01-2021 – 1:19 Proibito – 3:08 (Michele Canova Iorfida, Davide Petrella) Appunto 2. 14-05-2021 – 0:44 Luce – 4:04 (Lorenzo Vizzini) Un fiore contro il diluvio – 2:55 (Daniele Magro)

Tracce bonus nell’edizione CD

Il meno possibile – 2:59 (Simone Cremonini, Flavio Pardini, Andrea Pugliese, Davide Simonetta, Alex Andrea Vella) Mi fiderò – 3:30 (Tony Maiello, Riccardo Scirè, Alex Andrea Vella)

Audio, testo e significato

Nel brano In due minuti, Marco Mengoni si crea un’autodedica ricordando tutti i momenti buoni e cattivi che hanno contribuito alla sua crescita artistica e personale e invita gli ascoltatori a non sprecare il tempo nel pensare a come risolvere i problemi senza accorgersi che bastano due minuti per trovare il valore in ogni cosa.

Ti odio quando non sai spiegare

che cosa provi

ti vorrei ti vorrei

rincorrere per strada

per urlarti addosso

o per abbracciarti

ma ora non ci riesco

Ti odio quando stai sulle tue

e non hai neanche un filo di voce

non ti smuoverebbe un bombardamento

ma io ti sento ancora qui

sotto la pelle come se

non sapessi perderti mai

so che non ci crederai

Neanche tra mille domani

dimenticherei

in che parte trovarti

se improvvisamente io dovessi mai

tornerei a cercarti, io

dove sei tu

cosa sai di me

cosa senti, ora

Ti prego non parliamo adesso

non parliamo più

a volte mi vorrei come sei tu

non so fare a meno di pesare il tempo

le parole, il resto, forse

lo sai che di me, non cambierà mai niente

ti penso per ore

cosa serve se poi non ti so cercare

io non ti so cercare

ma resti qui

nella mia mente come se

non sapessi perderti mai

e so che non ci crederai

Neanche tra mille domani

dimenticherei

in che parte trovarti

se improvvisamente io dovessi mai

tornerei a cercarti, io

dove sei tu

cosa sai di me

cosa senti, ora

E quando parlerò di te

dopo una sigaretta

dirò tanto è uguale

anche se pensare a te

da un’altra parte

so che farà sempre male

e se potessi fare a meno

di ogni cosa per dimenticare

mi consumerei in due minuti

prima di affogare, adesso

Neanche tra mille domani

dimenticherei

in che parte trovarti

se improvvisamente io dovessi mai

tornerei a cercarti, io

dove sei tu

cosa sai di me

cosa senti, ora

ora