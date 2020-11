Claudio Baglioni torna con il nuovo singolo “Io non sono lì”: ascoltalo (testo)

Il grandissimo cantautore romano Claudio Baglioni, torna con il delizioso singolo Io non sono lì, rilasciato il 6 novembre 2020 per Cosa Edizioni Musicali S.r.l.. Ascoltalo e leggi il testo.

Non può che piacere sin dal primo ascolto questa tenera ballata d’amore in pieno stile Baglioni, nel quale il protagonista pensa a cosa stia facendo la persona che ama e con la quale presumibilmente non sta più insieme. Lei è sicuramente lontana e lui immagina il trascorrere delle sue giornate, nella semplicità dei gesti e momenti di una quotidianità che solo l’amore sapeva rendere straordinaria.

La nuova meravigliosa canzone, on air dallo stesso giorno della release, di questa icona della musica italiana, anticipa “In questa storia, che è la mia“, nuovo attesissimo progetto contenente ben 14 inediti, che vedrà la luce il 4 dicembre 2020, a sette anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica “ConVoi”. Nel disco sarà presente anche il precedente Gli Anni Più Belli, colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino.

In questa storia, che è la mia sarà disponibile in digitale ma soprattutto in varie versioni fisiche, nello specifico:

Testo Io non sono lì – Claudio Baglioni

[Strofa 1]

Chi lo sa se ti alzi ancora mezza addormentata

se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita

se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po’ inarcata

se ti provi tutti gli abiti e non c’è mai un si

Chi lo sa se cerchi dove l’auto è parcheggiata

se là in mezzo al traffico ti metti la matita

se ti volti verso me con la tua faccia stralunata

io mi vedo e chiedo perché invece resto qui

se è meglio esserci o non esserci

[Ritornello 1]

Io non sono li

li dove eri tu

quanto l’aurora ci stupì

in quel temporale che un’estate già partì

dentro un bacio eterno che il cuore ci stordì

tra i desideri e giuramenti che il mondo non udì

mi sento come se io fossi li

Chi lo sa se arrivi sempre all’ultimo affannata

se tu mangi poco e non ti trovi dimagrita

se ti alleni con la stessa maglia logora e bagnata

se ti vedi con le amiche a ridere di chi





Chi lo sa se a cena ti sei solo un po’ ubriacata

se rientri tardi e ti abbandoni giù sfinita

se ti appoggi al mio cuscino con la testa già assonata

e ti pesa un senso pure viverti così

che è come esserci e non esserci

[Ritornello 2]

Io non sono li

dove fosti tu

mentre una stella ci smarrì

lungo il falsopiano che un inverno ci tradì

sotto quella neve che i passi ci sbiadì

nelle carezze e negli abbracci che il gelo intirizzì

le stringo come se io fossi li

Io non li

dove sarai tu

e il nostro amore che appassì

con le parole e con le note

che poi il tempo ammutolì

che canto come se io fossi li