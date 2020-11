Ascolta e leggi il testo di Troppi Soldi di CoCo e Geolier

I napoletani CoCo e Geolier hanno unito le forze in Troppi Soldi, decima traccia racchiusa in Floridiana, secondo album in studio del rapper e cantautore, negli scaffali dei negozi da venerdì 6 agosto 2020 per Island Records / Universal Music Italia.

Ascolta e leggi il testo di questa contagiosa canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Davide Totaro, meglio conosciuto come Dat Boi Dee, anch’egli napoletano. Nel brano, Corrado Migliaro, alias CoCo, canta che troppo denaro porta solo guai, al contrario del collega che si vanta di possedere tanti beni di lusso, in particolar modo costosissime automobili.

Ricordo che nella seconda era discografica di Corrado, sono presenti un totale di quattordici canzoni, molte delle quali prodotte da Dj Fedele, e importanti ospiti come il napoletano Luchè ed i milanesi Giaime & Rkomi.

Testo Troppi Soldi di CoCo & Geolier

Download su: Amazon – Ascolta su Apple Music





[1a Strofa]

Cerchi neri, vetri neri, quasi non ci vedo

Napoli sembra Miami da questo G-Wagon

Mi ha scritto un messaggio ieri, mi ha risposto “Vengo”

È andata via adesso, ma non so che è successo

Io non so se posso fermare questa corsa

Ho perso il controllo, ma non è mia la colpa

Fra’, mi stanno addosso, guardano ogni mia mossa

Questo mare è mosso, non mi spaventa un’onda

Combatto i miei demoni, ma so che vincerò io

In tasca due telefoni, con uno parlo con Dio

Puoi prenderti i meriti, ma questo successo è mio

Ma questo successo è mio (successo è mio)

[Rit.]

Sai

Non capisco come mai

Non mi tocca niente ormai

Puoi riprenderti quest’hype

Troppi soldi, troppi guai

Non capisco come mai

Non mi tocca niente ormai

Puoi riprenderti quest’hype

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

[2a Strofa: Geolier] (leggi la traduzione in italiano della strofa)

Yeh, yeh

Marò, per chi no tene o rainbow

Simmo quaranta quando scendo

Nun sape dicere “Geolier”, e me chiamm “bello”

Vengo int o Lambo

Chiov, piggh o ‘mbrell a int o Phantom

M ric “È napulitano” e non mi offendo

Si vogghi cagnà posto, chiammo l’aereo, arriva

Me vide aret e borse, sta chine e mazzettin

Chesta, fra’, vene e corsa, arriva primma che arrivo

Cu’mmé s’allena e cosce, suda fino a matina

Mo ca so rich, teng a na pelliccia

Teng e na cinta ncopp o jeans grig, a tinta co o Q5

Sta chine e bricks int a Celine pink, ncuoll a sta scema chic

Teng vint’anne, Richie Rich, bitch





[Rit.]

Sai, non capisco come mai

Non mi tocca niente ormai

Puoi riprenderti quest’hype

Troppi soldi, troppi guai

Non capisco come mai

Non mi tocca niente ormai

Puoi riprenderti quest’hype

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai

Troppi soldi, troppi guai (guai guai guai guai guai guai guai guai guai guai)





La traduzione della strofa di Geolier

Madonna, per chi non ha il rainbow

Siamo 40 quando scendo

Non sa dire “Geolier” e mi chiama “bello”

Vengo in Lamborghini

Piove, prendo l’ombrello nella Phantom

Mi dice “è napoletano” non mi offendo

Se voglio cambiare posto, chiamo l’aereo, arriva

Mi vede dietro le borse, è piena di mazzettine

Questa, fra’, viene di corsa, arriva prima che arrivo io

Con me si allena le cosce, suda fino al mattino

Ora che sono ricco, ho una pelliccia

Ho una cinta sui jeans grigi, in tinta con il Q5

E’ piena di soldi nella Celine rosa, su questa scema chic

Ho 20 anni, Richie Rich, stron*a