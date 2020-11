Daniel: ascolta la commovente “Tu” (con testo)

Il cantautore napoletano Daniel Piccirillo ha reso disponibile il commovente Tu, toccante ed intimo singolo, rilasciato venerdì 6 novembre 2020 per Hokuto Empire: se avete voglia di commuovervi, ascoltate anche voi questo pezzo (audio e testo).

Mette veramente i brividi la nuova dolcissima canzone, un’intensa e delicata pop ballad acustica, voce, chitarra e archi, che mette in mostra il lato tenero del cantante classe 2001. Tu è stata scritta dallo stesso Daniel, mentre la produzione è stata affidata ad Alessandro Manzo, aka Sedd.

Nel brano, scritto in un momento difficile della sua vita, il cantante si rivolge al nonno, che vediamo nella copertina, e si confida con questa persona a lui sempre cara, quella che era maggiormente in grado di capirlo e che sapeva sempre come stargli vicino. Se sentite la mancanza di qualcuno, cosa tutt’altro che difficile, sicuramente vi immedesimerete in questo brano strappalacrime.

Tu – Daniel – Testo

[Intro]

Yaaaah, eh, ehi

Cosmic, ehi

Ok





[Strofa 1]

Dimmi se ci sei

Ultimamente penso a te

Sei come il vento

Quando vola via da me

Dimmi se ti vedrò anche questa noche

Tu mi parli piano sotto voce

Quanti casini ho fatto ma tanto sapevo che al mio fianco c’eri sempre

e solo…

[Ritornello 1]

Tu, che non sei di questo mondo

In macchina penso troppo

Tu dammi ancora un secondo

Per dirti sempre che

Tu mi manchi da impazzire

Senza te non riesco più a dormire

Ed è tutta colpa tua

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è un aria diversa

Resti ancora qui con me?

Oppure no?

Uuuuh

[Strofa 2]

Senti

Anche se non so dove ti trovi

Qui in famiglia

Io sto dando troppe delusioni (delusioni)

Quando c’eri tu era diverso

Ricordi in ospedale e tu disteso su un letto

Sussurravi “campione, campione”

Ora sono nei guai





[Pre-Ritornello]

Questa tipa che mi vuole ma non riesco a darle amore

Questo tizio che mi scrive ma non so che cosa vuole

Tutti quanti che mi pressano, mi vogliono migliore

Ma poi ecco che ti penso e canterò questa canzone che fa

[Ritornello 2]

Tu che non sei di questo mondo

In macchina penso troppo

Tu dammi ancora un secondo

Per dirti sempre che

Tu mi manchi da impazzire

Se ci sei io non voglio dormire

Ed è tutta colpa mia

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è un’aria diversa

Resti ancora qui con me?

Oppure no?

Oppure no?

Oppure no?

Uhhhh

[Outro]

Tu che non sei di questo mondo, uhhhh

Tu dammi ancora un secondo

Tu che non sei di questo mondo, uhhhh

Tu dammi ancora un secondo

Ma dico sempre tu

Che la sera non è più la stessa

Senza te qui c’è un aria diversa

Resti ancora qui con me?

Oppure no?