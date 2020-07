Nicola Siciliano – Sole: ascolta e leggi il testo della canzone

Sole è un singolo del rapper napoletano Nicola Siciliano, rilasciato mercoledì 29 luglio 2020 su RCA Records: leggi il testo e ascolta il coinvolgente brano.

In questa gradevole canzone, che a poche ore dalla release è già diventata virale, l’artista classe 2020, che si sta ancora godendo il successo di A Cap Pa Guerr con Enzo Dong, parla un po’ di se stesso, di com’è fatto.

Testo Sole Nicola Siciliano

Wooh-ooh-ooh, ooh-ooh (2ndRoof Music)

Wooh-ooh-ooh, ooh-ooh

Wooh-ooh-ooh, wooh-woh-woh

Wooh-ooh-ooh

Che tuon ngap, ah

Ma for nun chiov, ah

M sent stran

Si so trist e nc st’o sol

So-so-so fatt accussí

E so fatt accussí, ah

Ca percentual e chi capisc e vo murí

Tagg ritt liev e sintiment

A me nun fa nient

Ramm e sord oppur nun fa nient

Rest indifferent

Che pistol a salv rint o rap

Na storia divers

Ogni test

Izamm e palazzin-zzin-zzin-zzin

Man in alt è na rapin

Cerc e raccoglr e spine

Car’n pret ro ciel addvent’n fior ra primma matin

E sent e bisogn e chi crescr manc co pan (co pan)

Past addivent cchiu fredd int o piatt si aspiett ca coccos cagn

Mammà song ij ma nm vir

Ricsett nda na svist

Co-comm è giud so egoist

Vogl vivr dal viv

Chell c vulev quand m chiurev nda na stanz a sopravvivr

Nata penn, nata rim

Nata nott, nata vit

Chell c trov ra chell ch scav (woh-woh-woh-woh)

Chell c vogl ra chell ch facc (na-na-na-na)

Chell a cunosc e no ra faccij

Ij nun o facc pcché già o saccij

Quindi si o saij nun m ricr e no (Uoh)

O-ogg è na snai sul ca nun ma joc

Tnimm o style, tnimm a musica bon

Senza wi-fi rind a nu trip abbandon





E So fatt accussí (E So fatt accussí)

E So fatt accussí

Ah ah

Che tuon ngap, ah

Ma for nun chiov (for nun chiov)

M sent stran

Si so trist e nc st’o sol

So-so-so fatt accussí

E so fatt accussí, ah

Ca percentual e chi capisc e vo murí

Uouah uouah uouah





La traduzione di Sole

Con i tuoni in testa

Ma fuori non piove

Mi sento strano

Se sono triste e non c’è il sole

Sono fatto così

Sono fatto così, ah

Con la percentuale di chi capisce e vuole morire

Ti ho detto di eliminare i sentimenti

A me non fa niente

Dammi i soldi oppure non fa niente

Resto indifferente

Con le pistole a salve nel rap

Una storia diversa

Ogni test

Alziamo le palazzine





Mani in alto, è una rapina

Cerco di raccogliere le spine

Cadono pietre dal cielo diventano fiori di prima mattina

E sento i bisogni di chi cresce nemmeno col pane

Il pasto diventa più freddo nel piatto se aspetti che qualcosa cambi

Mamma sono io ma non mi vedi

Diciasette in una svista

Come a Giuda sono egoista

Voglio vivere dal vivo

Quello che volevo quando mi chiudevo in una stanza a sopravvivere

Un’altra penna, un’altra rima

Un’altra notte, un’altra vita

Quello che trovo da quello che scavo

Quello che voglio da quello che faccio

Quello che conosco e non faccio

E non lo faccio perché già lo so

Quindi se lo sai non dirmi di no

Oggi è una Snai solo che non me la gioco

Abbiamo lo stile, abbiamo la musica buona

Senza wi-fi in un trip abbandono

Che tuono in testa

Ma fuori non piove

Mi sento strano

E se sono triste non c’è il sole

Sono fatto così

Sono fatto così, ah

Con la percentuale di chi capisce e vuole morire

