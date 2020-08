Mi Pan Su Su Sum la canzone diventata virale su TikTok: le origini, i meme, il testo e la traduzione in italiano

Mi pan su su sum è la nuova tendenza sulla piattaforma TikTok, creata da un utente. Il brano è iniziato a diventare virale il 16 luglio, dopo che un utente ha caricato sul social network un video di un lama immerso in un filtro rosso che balla sulle note della traccia che da allora, ha contagiato tutti e ne sono nate versioni alternative che andiamo a vedere. Prima però il video del lama da dove tutto è cominciato.

Come ben saprete, alcune canzoni diventano virali su TikTok perché quando gli utenti pubblicano i loro video sulla piattaforma, hanno la possibilità di includere una canzone in sottofondo e questo può potenzialmente far salire alle stelle la popolarità del brano utilizzato, in special modo quando si iniziano a creare e a diffondere una serie di meme: più popolare è il meme, più popolare può diventare la canzone. Il tutto a prescindere dal fatto se si tratti di una hit già consolidata o di un pezzo sconosciuto.

Mi Pan Su Su Sum TikTok Dance Compilation

La storia e il significato Mi Pan Su Su Sum

Come detto, gli utenti di TikTok possono creare meme da canzoni popolari e famose, da quelle poco conosciute, ma anche da programmi TV caduti da tempo nel dimenticatoio e da jingle commerciali. “Mi Pan Su Su Sum” è apparso per la prima volta esattamente il 1 giugno con il titolo “THIS SONG ISN’T ABOUT BREAD Stop mipansusus.” Molti utenti hanno iniziato a pensare che le prime parole del brano fossero “mi pan”, che in spagnolo significa “il mio pane”. L’accattivante canzone e il simpatico video del lama, hanno fatto si che venisse creata una flotta di meme in risposta, uno più pazzo dell’altro, che ha portato molti a chiedersi da dove provenisse la canzone.

Le origini di Mi Pan Su Su Sum

Quando una canzone poco conosciuta esplode può essere difficile risalire alle origini della stessa. Beh, il brano è un remix del jingle di uno spot pubblicitario russo andato in onda nel 2010, una pubblicità Kellogg’s dei Miel Pops. Eccola:

Quindi il testo della canzone è in realtà “Miel pops” e non “Mi pan”. L’utente di TikTok Chernaya.Princessa, ha affermato che la voce che si sente nella canzone usata nel video originale era la sua (accelerata alla “Alvinnn!!! e i Chipmunks”) che cantava una cover di quel tema dei Miel Pops. Mistero svelato! Ecco come è nata la contagiosa canzone, che in seguito è stata rifatta da alcuni artisti-utenti.

Altre versioni di Mi Pan Su Su Sum

Ev0lution, DJ BryanFlow, Den BB, Ev0lution, Dj Raulito, edith ortiz e Chiky Dee Jay sono solo alcuni che hanno creato nuove versioni, principalmente remix di questo pezzo. Quella di DJ BryanFlow è una delle versioni più “elaborate” e danzereccia con qualche parola originale ed è proprio quella che sono andato a tradurre. A seguire leggiamo i testi e ascoltiamo l’audio delle citate versioni.

Testo e Traduzione di Mi Pan Su Su Sum

Versione “originale” (qui c’è poco da tradurre)

Mi pan su su sum

Su su su

Mi pan yakakus

Ñam ñam ñam

Mi pan

Su su su su su su sum

Versione Den BB (anche qui c’è poco da tradurre)

Mi pan su su sum, su su sum

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam

Mi pa-a-a-a-a-am, su su su su su su su su su su sum

Mi pan su su sum, su su sum

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam

Mi pa-a-a-a-a-am, su su su su su su su su su su sum

Mi pan su su sum, su su sum

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam

Mi pa-a-a-a-a-am, su su su su su su su su su su sum

Mi pan su su sum, su su sum

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam

Mi pa-a-a-a-a-am, su su su su su su su su su su sum

Versione Ev0lution (posto solo l’audio perché il testo è sempre quello originale ripetuto)

Versione Dj Raulito (posto solo l’audio perché non trovo il testo)





Versione Dj Black (posto solo l’audio perché non trovo il testo)

Versione Chiky Dee Jay Deluxe Remix (posto solo l’audio)

Versione DJ BryanFlow

[Intro]

(Alright)

[Coro]

Mi pan, su su su, su su su (The what? Come on, girl)

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam (ahahah; Bryan, come on)

Mi pa-a-a-a-a-am (ah-ah-ah-ah) su su su su su su (Mami; Are you ready, boy?)

(DJ BryanFlow; Dice otra ve’, alright)

Mi pan, su su su, su su su (The what? Come on, girl)

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam (¿Qué pasó aquí?)

Mi pa-a-a-a-a-am (ehy, ah, ah) su su su su su (DJ BryanFlow; Vamo’ al perreo, al perreo)

[Refrán]

Solo vine a darle pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam (Ay, papi)

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam (BryanFlow)

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

[Verso]

Me aprovecho y (Pam)

La toco y (Pam)

Me aprovecho y (Pam)

La toco y (Pam)

Me aprovecho y (Pam)

La toco y (Pam)

Me aprovecho y (Pam)

La toco y (Pam)

(BryanFlow)

Me aprovecho y la toco

Me aprovecho y la toco

Me aprovecho y la toco y pam (Oh)

Me aprovecho y la toco

Me aprovecho y la toco

Me aprovecho y la toco y pam (Alright)





[Coro]

Mi pan, su su su, su su su (The what? Come on, girl)

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam (ahahah; Mamita dile, come on)

Mi pa-a-a-a-a-am (uh, ah, ah) su su su su su su (Tengo el traductor aquí, tengo el traductor)

(DJ BryanFlow; nos fumo otra vez, alright)

Mi pan, su su su, su su su (The what? Come on, girl)

Mi pam yakakus, ñam ñam ñam (dale, okey, okey)

Mi pa-a-a-a-a-am (ehy, ah, ah) su su su su su (DJ BryanFlow; ay papi! estoy bellaca)

[Puente]

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa, ram-pa-pa, ram-pa-pa

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam (BryanFlow)

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

[Outro]

BryanFlow

La cápsula del flow

La traduzione

[Intro]

(Bene)

[Ritornello]

Mi pan, su su su, su su su (Cosa? Andiamo, ragazza)

Mi pam yakakus, gnam gnam gnam (ahahah; Bryan, andiamo)

Mi pa-a-a-a-a-am (ah-ah-ah-ah) su su su su su su (Mami; sei pronto, ragazzo?)

(DJ BryanFlow; Dice un’altra volta, andiamo)

Mi pan, su su su, su su su (Cosa? Andiamo, ragazza)

Mi pam yakakus, gnam gnam gnam (cos’è successo qui?)

Mi pa-a-a-a-a-am (ehy, ah, ah) su su su su su (DJ BryanFlow; twerkiamo, twerkiamo)

[Refrán]

Sono venuto solo per dargli pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam (Ay, papi)

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam (BryanFlow)

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

Pam-pam, pam-pam, pam-pam, pam-pam

[Strofa]

Me ne approfitto e (Pam)

La tocco e (Pam)

Ne approfitto e (Pam)

La tocco e (Pam)

Ne approfitto e (Pam)

La tocco e (Pam)

Ne approfitto e (Pam)

La tocco e (Pam)

(BryanFlow)

Ne approfitto e la tocco

Ne approfitto e la tocco

Ne approfitto e la tocco e pam (Oh)

Ne approfitto e la tocco

Ne approfitto e la tocco

Ne approfitto e la tocco e pam (bene)

[Ritornello]

Mi pan, su su su, su su su (Cosa? Andiamo, ragazza)

Mi pam yakakus, gnam gnam gnam (ahahah; Mamita diglielo, andiamo)

Mi pa-a-a-a-a-am (uh, ah, ah) su su su su su su (ho il traduttore qui, ho il traduttore)

(DJ BryanFlow; fumiamo ancora, andiamo)

Mi pan, su su su, su su su (Cosa? Andiamo, ragazza)

Mi pam yakakus, gnam gnam gnam (dai, ok, ok)

Mi pa-a-a-a-a-am (ehy, ah, ah) su su su su su (DJ BryanFlow; ay papi! sono eccitata)

[Ponte]

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa-pam-pam, pam-pam-pam

Pam-pa-pa, ram-pa-pa, ram-pa-pa

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam (BryanFlow)

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam-pa-pa-pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

[Outro]

BryanFlow

La capsula del flow