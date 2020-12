Ascolta e leggi il testo di Invisibili, singolo di Roby Facchinetti scritto con il compianto Stefano D’orazio

Scritto con il compianto Stefano D’orazio, uno degli ultimi in cui ci ha messo la sua penna, Invisibili è il meraviglioso secondo singolo estratto da Inseguendo la mia musica, album dal vivo del cantautore Roby Facchinetti, uscito il 25 settembre 2020.

Dal successivo 1° dicembre è on air questa bella ed emozionante canzone, che in questo progetto è inclusa anche nella sola versione strumentale e nelle versioni Live e Instrumental Live, perché l’album è formato da due CD live e un terzo CD battezzato “Rinascerò, rinascerai” (contenente 5 inediti e le relative basi strumentali, in maniera tale che i fan possano cantare queste nuove e belle canzoni di questo grande artista), come l’omonimo singolo benefico pubblicato durante il lockdown, che commosse l’Italia intera.

A tal proposito, forse non tutti sanno che l’iniziativa benefica è ancora attiva, in quanto tutti i proventi di “Rinascerò, rinascerai” continuano ad essere interamente devoluti all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’emergenza Covid. E’ possibile offrire il proprio contributo attraverso il seguente conto corrente: IBAN “IT52Z0569611100000012000X95”, BIC: POSOIT22 (se richiesto), indicando possibilmente nome, cognome e codice fiscale del benefattore.

Ma tornando alla canzone, nella quale traspare tutta la sensibilità di Stefano, nel testo si parla degli anziani, purtroppo spesso dimenticati: un marito e una moglie vivono in solitudine, ma sono protetti dal loro amore che resiste al tempo.

Prossimamente sarà online il video diretto dal veterano Gaetano Morbioli e girato alla villa e al parco Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. I protagonisti sono una coppia di anziani che si vogliono ancora tanto bene e si amano. Gli “artisti da strada” Roby Facchinetti e il chitarrista Michele Quaini fanno da spettatori a tutto questo. Nella pagina Facebook di Roby Facchinetti, è possibile vedere parte del filmato grazie al servizio del Tg5 trasmesso il 1 dicembre.

Il Testo di Invisibili di Roby Facchinetti

Amazon – Ascolta su: Apple Music





Una panchina in due rubando il sole della mattina

e intanto un altro inverno se ne va

c’è gente davanti a voi che passa e guarda e non vi vede

non c’è nessuno a farvi compagnia

ma mi bastate voi col tempo addosso

che il battito di un cuore non ha età

Fare l’amore e poi sognare un figlio d’accarezzare

era il traguardo di una vita fa

il tempo invece va per la sua strada

ed il futuro è già arrivato qua

Invisibili

invisibili

nessuno sa di voi

vivete piano per non sbagliare

appesi ai vostri respiri

invisibili

invisibili

vita che va da se senza sfiorare nessun rumore

mentre il cielo scappa… via





Vecchie fotografie appese a muri da rimbiancare

di quegli amici che non ci son più

abbracciati guardando un film

e vi svegliate che è già finito

col gatto sul divano tra di voi

con chi mi arrabbierò se resto sola

giura che te ne andrai dopo di me

Invisibili

invisibili

come due farfalle che non sanno più volare

aggrappate immobili ad un fiore

invisibili

invisibili

aspettando il buio per rimettervi a sognare

buonanotte amore mio

aspettando il buio per rimettervi a sognare

buonanotte amore mio