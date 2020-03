Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio e la straziante e benefica Rinascerò Rinascerai: audio e testo della meravigliosa canzone

Rinascerò Rinascerai è nel vero senso della parola una canzone meravigliosa e strappalacrime di Roby Facchinetti, con la collaborazione di Stefano D’Orazio, uscita venerdì 27 marzo 2020 via Edizioni Babilonia / Sony Music Entertainment Italy.

Leggi il testo e ascolta la commovente canzone, rilasciata in un infernale periodo in cui stanno ingiustamente perdendo la vita tantissime persone a causa di questo maledetto Coronavirus, che ha cambiato in negativo le vite di tutti noi.

Scritto da D’Orazio, il brano è stato concepito a sostegno di quest’emergenza, in particolar modo per la città di Bergamo, che ne è purtroppo stata particolarmente colpita, e il ricavato delle vendite, verrà interamente devoluto all’ospedale Papa Giovanni XXIII, per l’acquisto di attrezzature mediche, quindi vi invito caldamente ad effettuarne il download. Se volete donare in altro modo, potete farlo direttamente sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: IBAN: IT75Z05696111000000008001X73; causale: Progetto Rinascerò, rinascerai, SEGUITO DA NOME, COGNOME E CODICE FISCALE. Mi raccomando, donate!

Questo pezzo è stato creato d’istinto: dopo aver visto in tv il camion dell’esercito che trasportava le salme dei suoi concittadini, rabbia e pianto hanno preso il sopravvento, così questo grande artista, senza pensarci due volte, si è seduto al pianoforte e in pochi minuti ha creato la musica, soddisfacendo così l’impellente bisogno di dover far qualcosa, di dare il suo contributo. A completare il tutto ci ha infine pensato Stefano, che ha scritto le stupende parole che descrivono il forte desiderio rinascita e speranza. A completare l’opera, l’arrangiamento di Danilo Ballo con il mixaggio di Marco Barusso. I cori sono stati cantati da un gruppo di voci bergamasche riunite grazie alla collaborazione di Daniele “Vava” Vavassori, mentre le chitarre del finale sono suonate dal chitarrista dei Modà, Diego Arrigoni.

A breve verrà reso disponibile anche il video con immagini di Bergamo montate con i volti di coloro che hanno partecipato al progetto, tra i quali l’allenatore e i giocatori dell’Atalanta e il personale ospedaliero, medico e infermieristico di Bergamo.

Il testo di Rinascerò Rinascerai

Rinascerò

rinascerai

quanto tutto sarà finito

torneremo a riveder le stelle





Rinascerò

rinascerai

la tempesta che ci travolge

ci piega ma non ci spezzerà

Siamo nati per combattere la sorte

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi

questi giorni cambieranno i nostri giorni

ma stavolta impareremo un po’ di più

Rinascerò!

rinascerai!

Rinascerò

rinascerai

abbracciati da cieli grandi

torneremo a fidarci di Dio

Ma al silenzio si respira un’aria nuova

ma mi fa paura questa mia città

siamo nati per combattere la sorte

ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi





Rinascerò! rinascerai!

[Ripetuto 6 volte]

Rinascerò, rinascerai





