Boro Boro & Fred De Palma in “Obsesionada”, il nuovo singolo

Rilasciato il 3 dicembre 2020, Obsesionada è un coinvolgente singolo del rapper Boro Boro con la collaborazione di Fred De Palma, on air dal giorno successivo. Il testo è stato scritto a quattro mani dagli interpreti, mentre la produzione è di Julien Boverod, in arte JVLI, e Stiven Rojas Franco, meglio conosciuto come Stivenz Beats.

Dopo aver collezionato grandi hit in meno di due anni, l’artista torinese classe 1996, Federico Orecchia, alias Boro Boro torna con questa divertente canzone, impreziosita dalla collaborazione del collega e concittadino Fred De Palma, uno che di hit se ne intende (vedi l’ultima “Paloma” feat. Anitta, certificata due volte Disco di Platino), che racconta la parte più leggera e disinteressata di un legame sentimentale.

Per chiudere in grande spolvero un 2020 ricco di soddisfazioni, come quelle che gli ha dato il singolo Nena feat. Geolier (Disco di Platino) e l’album “Caldo” (con Mambolosco), Federico ha deciso di sganciare questo gradevole e ritmato brano, costruito sulla base del beat originale di Stivenz Beats.

Il Testo di Obsesionada by Boro Boro e Fred De Palma

Iskido Gang

Oh, oh, yeah (Ehi, ehi)

De Palma (Ehi, ehi)





Sei obsesionada

Non sento nada

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo “dai, vieni da me”

Sei obsesionada, no

Non sento nada, yeh

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo dai vieni da me “dai, vieni da me”

Uebe

Il tuo cu*o è un’albicocca

Entriamo insieme nella doccia

Non dirmi che mi ami anche stavolta

Dai chiudi sta porta, yeh

No, io no sono uno stron*o anche se

Quando sco*iamo non dormo con te

Esco a ballare e ritorno con tre

Non ti rispondo mai al cell

Sei obsesionada, obsesionada

Non siamo sullo stesso radar

Pensi che il mondo adesso cada addosso a te

Sei obsesionada

Non sento nada

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo “dai, vieni da me”

Sei obsesionada, no

Non sento nada, yeh

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo dai vieni da me “dai, vieni da me”

Nena





Ami la vida loca

Non sei una che gioca

Ti piace star sopra

Di me

Mi sembra un’ottima idea

Tu vuoi me, io non so se voglio impegnarmi

Ne ho vissuti 33 in tre anni

Quante sceneggiate vuoi inscenarmi

Cosa vuoi insegnarmi?

Io già non ho più scuse da inventarmi

Mi fai sesso claro

Yo soy obsesionado

Se ti scrive l’ex

Dile que lo mato

Hai un cartello sopra il cuore

Con cui scritto “in vendita”

Sul tuo iPhone nevica

Sei obsesionada

Non sento nada

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo “dai, vieni da me”

Sei obsesionada, no

Non sento nada, yeh

Non ti rispondo prima delle tre

E ti scrivo solo dai vieni da me “dai, vieni da me”

Nena