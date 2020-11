Kaima – Se non mi trovi: audio e testo della canzone è seconda parte con Itten

Se non mi trovi è un singolo dell’emergente Kaima, pubblicato il 14 febbraio 2020 in maniera indipendente. Dal 30 ottobre 2020, è disponibile la seconda parte, con la collaborazione di Angelo Netti, aka Itten.

Ascolta e leggi il testo della prima parte, scritto a quattro mani con Andrea Giansante. La prima versione è sicuramente quella più popolare ed ha letteralmente fatto innamorare migliaia di ascoltatori. La canzone parla di sofferenze di cuore del protagonista. Qui l’audio e il testo della più rancorosa seconda parte.

Chi è Kaima?

Kaima , al secolo Gabriel Covino, nasce a Milano il 15 novembre 1993 e inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 16 anni. Il suo primo singolo “Non sei più mia”, viene rilasciato il 27 dicembre 2018 e dopo 7 mesi è la volta di “Se non mi trovi” che solo su Spotify ha superato il milione di ascolti. Nel 2020 pubblica “25 Dicembre” e “Solo Io E Te” ed a Settembre dello stesso anno partecipa a X-Factor con l’inedito “Estranei”, ma purtroppo la sua esperienza si conclude molto brevemente.

Testo Se non mi trovi – Kaima

Domani è un giorno nuovo solo se mi salvi

Se domani sarò sobrio dirò: “non mi manchi”

Tu sei fatta su misura, si, come dai sarti

Voglio buttarmi nel vuoto ma solo se tu salti

No, non voglio più guardare, ne ho già viste troppe

Sono come un marinaio verso nuove rotte

Ti penso spesso no, no, non solo alcune volte

Mi cammini sopra il cuore, si, nel cuore della notte

Mando tutto all’aria se vieni da me

Non importa dove sono se sono le tre

Tu portati il sole dentro al beauty case

Nel mio mondo piove sempre, si, come a Cayey

Io voglio dare gas, tu vuoi spingere sul freno

Sono una giornataccia e tu sei l’arcobaleno

Si, sei l’antidoto, però sei il mio veleno

Ho scritto il tuo nome unendo le stelle nel cielo

Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

(Non mi trovi, non mi trovi

Cercami in un sogno se poi non mi trovi

Non mi trovi, non mi trovi

Cercami in un sogno se poi non mi trovi)

Avrei dato tutti, si, pur di averti

Prima mi specchiavo nei tuoi occhi verdi

Ora cammino per la strada e ovunque io vada

Mi dicono: “sei sempre con quei occhi spenti”

Non so se sono io che corro o loro stanno fermi

Non so se sono io che scappo o tu che non mi cerchi

Vorrei essere come quelle persone

Che trovano tutti, tutti i semafori verdi

E sono triste anche se fuori, si, fuori c’è il sole

Davanti alla cassaforte dove tieni il cuore

Tu mi hai cambiato e poi hai cambiato la combinazione

Quindi non ti credo se mi chiami amore

E ancora non so se stasera io ritornerò

Fuori la luna è piena e io mi sento vuoto già da un po’

È inutile che chiedi, non so come sto

All’inferno mi hanno detto: “hai il cuore freddo come al polo nord”





Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

(Non mi trovi, non mi trovi

Cercami in un sogno se poi non mi trovi

Non mi trovi, non mi trovi

Cercami in un sogno se poi non mi trovi)

Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

Sai, mi sento così solo quando sono fuori

Io ti scrivo che “ti amo” mentre tu mi ignori

Ma se mi chiami corro subito, si, come sonic

E cercami in un sogno se poi non mi trovi

Se non mi trovi pt. 2 Testo

Pensavo fossi speciale

Invece eri come tutte le altre

Ami farmi del male

Ti ho messo avanti e tu mi hai messo da parte

E ora sono come loro, loro, loro

Si, sto meglio senza te, sto meglio solo

Tu mi avevi davanti e hai fatto fuoco

Dimmi perché?

Si, perché?





Ora con tutte ‘ste ragazze sai che mi ricorderò

Di quanto mi hai fatto male, no, non mi innamorerò

Ti ho sempre detto di sì quando dovevo dirti no

E ti lascerò andare, no, non ti rincorrerò

Tu eri così bella che ti ho confusa con l’oro

Meglio stare lontani perché non c’è altro modo

Tu mi dirai che mi ami, ti risponderò che ti odio

Perché sembravi un angelo ma invece eri il demonio

Io pensavo a noi però ora so che c’è

Che sei fatta così, che tu pensi solo a te

Sto eliminando tutte, tutte le foto sul cell

Perché non te lo meriti, no, uno come me

Pensavo fossi speciale

Invece eri come tutte le altre

Ami farmi del male

Ti ho messo avanti e tu mi hai messo da parte

E ora sono come loro, loro, loro

Si, sto meglio senza te, sto meglio solo

Tu mi avevi davanti e hai fatto fuoco

Dimmi perché?

Si, perché?

Hanno detto di non giocare col fuoco e sono in strada

Ti sto toccando ora, ora e tu scotti come la lava

Quindi forse è colpa mia se non sentivo che bruciava

È colpa mia, non capivo che mi ingannava

Ti ho lasciato il cuore ed ora non so dove sia

Amare è un lavoro a tempo pieno e sono in malattia

Sai, mi sto chiedendo se veramente tu eri mia

Se vuoi vedermi ora, puoi farlo in fotografia

Scappo solo dalla polizia, non scappo dai problemi

Anche quando si sgretola tutto quanto ciò in cui credi

Sai vivo oggi, sì, però penso a ieri

Non sono in love per ciò che sei ma per ciò che eri

Pensavo fossi speciale

Invece eri come tutte le altre

Ami farmi del male

Ti ho messo avanti e tu mi hai messo da parte

E ora sono come loro, loro, loro

Si, sto meglio senza te, sto meglio solo

Tu mi avevi davanti e hai fatto fuoco

Dimmi perché?

Si, perché?

Pensavo fossi speciale

Invece eri come tutte le altre

Ami farmi del male

Ti ho messo avanti e tu mi hai messo da parte