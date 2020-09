VillaBanks & Capo Plaza in Pasticche: audio e testo della canzone tratta dal nuovo album

VillaBanks e Capo Plaza hanno unito le forze in Pasticche, contagiosa terza traccia dell’album El Puto Mundo, rilasciato il 30 settembre 2020, a 10 mesi dall’ultima fatica discografica Quanto Manca e ad un anno esatto da Non lo so.

Il testo della nuova canzone del rapper milanese classe ‘2000, Vieri Igor Traxler, alias Villabanks, impreziosita dalla voce del collega campano Luca D’Orso, aka Capo Plaza. La produzione è opera di Linch & Reizon.

Nel terzo lavoro Igor, anticipato da Zero Amour e Plastica, sono presenti undici tracce inedite, quasi tutte prodotte da questa coppia, tra le quali spicca anche “Succo di bimbi”, ottava traccia incisa con la collaborazione di Rosa Chemical.

Pasticche VillaBanks Testo

Download su Amazon – Ascolta su Apple Music

Bella Linch, oh

Non è colpa mia se da te mi stacco (mi stacco)

Bbanks

Avevo di meglio, ne avevo di più

Oggi c’ho il meglio e le Margiela ai piedi [Nota: La Maison Margiela, ex Maison Martin Margiela, è una casa di moda di lusso francese con sede a Parigi e fondata nel 1988 dal designer belga Martin Margiela. La casa produce sia collezioni artigianali ispirate all’alta moda che collezioni prêt-à-porter, con le prime che influenzano il design delle seconde]

Sai, io vendevo, non facevo i crediti

Facevo girare gli inediti

Ho cancellato la concorrenza

Ma con ‘sti soldi non torno senza

Memecita sempre sotto benzo

Una pasticca e non sei più la stessa

Uh-uh-uh, avrei dato tutto per un minuto

Dove ora son seduto

Adesso qui ci mangio

E quindi non ci sputo

Ogni giorno è primo Maggio

Accendo un cannocchiale al chiuso





Entro casa zero siga

Mangio maccheroni al sugo

E la tua tipa mi sega, sembra…

È un’altra vita

Come non fosse più mia

Che son cambiato parecchio

È come non fossi più io

Quando mi vedo allo specchio

Son lo stesso

Potresti chiamarmi oggi

Sai, ci beccheremmo stase’

Ma tu non ti fai vedere dopo le raglie che hai steso, oh

E come al solito resto solo con Stacy

Almeno non tocca pasticche

Non è colpa mia

Se da te mi stacco

Oggi fumo una stecca

Chiusi in casa con lo stick

Paranoie, finisco tutto lo stock

Ho smesso con la para-code

Io non tocco più pasticche

Non tocco più pasticche

Non tocco più pasticche (più pasticche)

Non tocco più pasticche

Non tocco più

[Capo Plaza]

Paranoie

A lei riempio la bocca

Mo fra’ sotto che ti tocca

Il mio kho sta in paranoia [Nota: kho dovrebbe significare fratello]

Non deve toccar pasticche

Prega che tutto finisce

Non tocco più pasticche

Ce l’ho giusta, vuoi fumare con me?

Ma non tocco le pasticche, quella roba mi intristisce (mi intristisce)

Oh mamma, fréro, se la prendo poi la piego [Nota: fréro è un termine spagnolo che significa fratello]

Bebecita ti do il mondo, basta torno a casa intero

Non è colpa mia

Se da te mi stacco (se mi stacco)

Non ho fatto un passo e vivo la vita mia (la vita mia)

Son per strada e pure sopra i grandi palchi

E io e te lo facciam sui pacchi

Mi vedi dappertutto e non lo vuoi accettare

Aspetto, sale il succo per non stare male

Pla-Pla-Plaza e VillaBanks

In classifica, nei trend (bang bang)

Voglio avere tutto, è roba maniacale

Dico al fréro: “calmo che ci pensa il tempo”

Pla-Pla-Plaza e VillaBanks

Dal Pacha fino all’Eiffel





Almeno non tocca pasticche

Non è colpa mia

Se da te mi stacco

Oggi fumo una stecca

Chiusi in casa con lo stick

Paranoie, finisco tutto lo stock

Ho smesso con la para a code

Io non tocco più pasticche

Non tocco più pasticche

Non tocco più pasticche (più pasticche)

Non tocco più pasticche

Capo Plaza e VillaBank

El puto

Tu sabe, coño