Il Boom, il nuovo singolo di Jovanotti | Testo e video

Una canzone che già dal titolo è tutta un programma. Questa volta, Jovanotti mira a fare il grande botto. L’artista ha scritto una canzone dal titolo Boom, destinata a diventare – come si ripete spesso con le sue canzoni, una vera e propria hit, un tormentone.

Non sarebbe la prima volta con una delle sue canzoni. Il rapper ha saputo fare del suo nome un simbolo di riconoscimento in Italia e all’estero, Jovanotti è ormai una garanzia di successo. Con gli anni di esperienza che si ritrova, il cantante sa sempre su quale tasto pigiare per fare di una canzone un vero e proprio successo nazionale.

Jovanotti presenta Boom, la sua nuova canzone

Boom è sicuramente una delle parole più semplici da pronunciare. Jovanotti l’avrà scelta anche per quello, ma soprattutto perché – in tutto il mondo- è un’espressione che simboleggia un’esplosione, come quella del Big Bang che chiude con un’epoca e apre con un’altra.

L’artista ritorno a distanza di 2 anni e mezzo dal suo ultimo album. Il testo della canzone è frutto delle sue mani ma è stato prodotto da Rick Rubin. Lo ha annunciato lo stesso artista con un post su IG che ha subito avuto un enorme riscontro.

Nel posta il mitico Cherubini ha anche rivelato del Jova Beach Party 2022 i cui biglietti saranno disponibili dalle 15:30 di giovedì.

Testo e video di Boom

Il video della canzone è semplice ma efficace nel suo intento.



Spiegando com’è nata l’idea di questo pezzo, il cantante ha rivelato che si tratta di una canzone futurista, che fa pensare al Jova Beach Party 2022 e alle strobo accese con una miriadi di gente – il pubblico- che balla presa dal ritmo.

Ecco il testo della canzone.

BOOM

Leggendo Tacito Non mi capacito

Mentre mi musico come uno stoico

Accetto il carico di un mondo panico

Ma incomprensibile visto da qui

Visto da questa stanza non c’è abbastanza distanza

Visto da qui da questa stiva non colgo la prospettiva

È piatto il mondo certe volte sembra piatto

Magari c’ha ragione qualche matto

Che dice che i potenti ci controllano

È tutto un grande buco di una serratura

Fa paura ma ora non pensarci

Muoviti seguendo il boom boom boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom (4X)

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

L’amore si può fare anche su zoom zoom

Boom ecologico, Boom tecnologico, Boom economico, Boom autoerotico

Ma è meglio dal vero, giuro, calore, profumo, chiaro, scuro

Toccarsi la pelle, arrivare alle stelle, cadere e rialzarsi, sentirsi ribelle

Belle, stasera siamo tutti stelle

Belle, stasera siamo tutti stelle

E più c’è buio e più si brilla

Anfetamina e Camomilla

Leggendo Nietzsche quello che dice

In superficie a molti non piace

Ma Zarathustra parla e ci illustra

Che è tutta nostra questa giostra

Giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone

È tondo, magari non perfetto però tondo

Il mondo non è piatto per niente, non dare retta a certa gente

Scatena la sua forza la natura fa paura ma ora non pensarci

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom (6X)

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

L’amore si può fare anche su Zoom Zoom

La vita mia somiglia a quella di Leo Bloom

Con l’auto elettrica non fai broom broom, ma “sss”

Ci attende un mondo silenzioso, spaziale ma non spazioso

Forse spassoso spesso palloso, sviato, spietato, spaventoso

Vince chi è più falloso, il mio nuovo nome è coso

Come? Coso, Come? Coso, Come? Coso

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom (6X)

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Forse spassoso, spesso palloso, spietato, spietà, spaventoso

Vince chi è più falloso, il mio nuovo nome è coso

Come? Coso, Come? Coso, Come? Coso

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom

Boom Boom Boom Boom (6X)

Muoviti seguendo il boom il boom

Muoviti seguendo il boom il boom