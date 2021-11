Do it to it (feat Cherish), Acraze – testo e traduzione

Una canzone che è diventato un vero inno per molti giovani appassionati del genere. Acraze, in featuring con Cherish, ha realizzato Do it to it.

Ci ritroviamo davanti ad una rielaborazione house, del noto pezzo Do it to it firmato Cherish, del DJ e produttore di Orlando Acraze, accreditata ad “Acraze featuring Cherish”.

La canzone è stata pubblicata il 20 agosto 2021 scorso e negli Stati Uniti ha subito raggiunto la settima posizione nella Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart e in Australia ha raggiunto il numero 13 nella classifica ARIA Club Tracks.

Acraze ritorna sulla scena musicale con Do it to it

Il 12 novembre, Do it to it (pubblicato da Thrive Music) è entrato per la prima volta nella top 40 della UK Singles Chart, arrivando al numero 36 (superando quindi di netto l’ultima posizione, la 60esima).

Acraze ha saputo dare un tocco di modernità al pezzo che ha conquistato milioni di fan. Il testo ha fatto il resto: la canzone incentiva all’azione, a cogliere il momento e a lasciarsi andare. Come si fa a non farsi coinvolgere?



Do it to it: testo e traduzione

Volete saperne di più sulle parole? Ecco il testo originale della canzone.

Do it to it

[Chorus]

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my fellas, tip yo hats wit it

[Post-Chorus]

All my ladies, pop yo backs wit it

[Instrumental Break]

[Build]

Snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

[Chorus]

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Bounce wit it, drop wit it

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

All my fellas, tip yo hats wit it

[Post-Chorus]

All my ladies, pop yo backs wit it

All my ladies, pop yo backs wit it

Ecco la traduzione del testo offerta dal web:

Fallo

[Coro]

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo back wit it

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutti i miei ragazzi, date una mancia ai vostri cappelli con esso

[Post-ritornello]

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

[Pausa strumentale]

[Costruire]

Scatta con esso

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

[Coro]

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutte le mie signore, pop yo back wit it

Rimbalza con esso, lascia cadere lo spirito

Lean wit it, rock wit it, snap wit it

Tutti i miei ragazzi, date una mancia ai vostri cappelli con questo

[Post-ritornello]

Tutte le mie signore, pop yo back wit it

Tutte le mie signore, pop yo spalle con esso