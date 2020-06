Ascolta Simm’ Tutt’Uno di Enzo Avitabile feat. Jovanotti, Manu Dibango & Bottari Di Portico

Simm’ Tutt’Uno è il nuovo singolo del cantautore napoletano Enzo Avitabile, con la collaborazione di Jovanotti, Manu Dibango e i Bottari Di Portico, rilasciato il 26 giugno 2020 per Black Tarantella e disponibile anche nelle versioni Extrafunk Fresco remix e Ackeejuice Rockers remix. Leggi il testo e ascoltalo.

Scritto da Avitabile & Lorenzo e prodotto da Andrea Aragosa, il brano nasce circa un anno fa al Jova Beach Party, nella data di Castel Volturno alla quale avevano partecipato Clementino, Rocco Hunt, i Bottari di Portico e Avitabile.

La canzone in oggetto si ispira a quella del cantautore partenopeo Salvamm’O Munno (feat. Manu Dibango), quinta traccia racchiusa nell’album omonimo pubblicato nel 2004. Avitabile l’ha definita “un inno alla vita, un mosaico di umanità, un condominio di anime che danzano a ritmo dell’Universo, con l’obiettivo di salvare il mondo”.

Testo Simm’ Tutt’Uno Jovanotti & Enzo Avitabile

[Enzo Avitabile]

Si ci sta ‘na terra

ci sta ‘na muntagna

Si ce sta ‘na muntagna

ce sta ‘na furesta

Si ce sta ‘na furesta

ce stanne gli alberi

Si ce stanne gli alberi

ce sta l’acqua

Si ce sta l’acqua

ce sta ‘nu ciumm

Si ce sta ‘nu ciumm

ci sta ‘nu mare

Si ci sta ‘nu mare

ci sta ‘nu ciel

E si ce sta ‘nu ciel

‘a vita

Simm’ tutt’uno (Simm frat ngopp o ritm)

Simm’ tutt’uno (Simm frat ngopp o beat)

Simm’ tutt’uno (fratm ngopp o groove)

Salvamm (Salvamm) ‘o munno (‘o munno)

Salvamm (Salvamm) ‘o munno (‘o munno)

salvamm ‘o munno

Salvamm (Salvamm) ‘o munno (‘o munno)





[Jovanotti]

sanguina si è vivo, si è vivo

sanguina si è vivo, si è vivo

sanguina chi è vivo, chi è vivo

danza, danza, è un massaggio cardiaco

suona questo afrodisiaco

eccita tutta la gente che è in città

questo mosaico di umanità

se ti allontani

vedi che è un grande cuore di ogni colore

Fame e disgusto, cambia di posto essere e avere

scalcia il pregiudizio

un giorno ha un nuovo inizio

Enzo Avitabile è inevitabile credere che è possibile

vivere insieme in un condominio di anime

non ho detto che è facile

Ma è la sfida del secolo

non ci serve un miracolo

i bambini lo sanno già fare

i musicisti lo sanno suonar

I sognatori lo sanno sognare

Tutti quanti lo sanno ballare

vivere insieme, gli uomini e gli animali

Gli uomini e gli animali

(Danza)

Gli alberi, i pesci e i fiori

(Danza)

I poeti con gli ingegneri

(Danza, chi è ? chi è vivo)

Gli artisti con i dottori

E’ un sole per tutti quanti

(sanguina)

E’ un mondo che guarda avanti

(sanguina)

E’ un mondo che guarda avanti

(sanguina)

Non si può vivere in un mondo senza cielo

Non si può vivere in un mondo chiuso

Non si può vivere in un mondo senza cielo

Non si può vivere in un mondo chiuso

Salvamm (Salvamm) ‘o munno (‘o munno)

Salvamm (Salvamm) ‘o munno (‘o munno)

salvamm (oh yeah) ‘o munno (e danza!)

(Danza)

Salvamm ‘o munno (Danza)

Salvamm (Danza) ‘o munno (Danza)

Chi è vivo, chi è vivo

Salvamm (Danza) (Chi è vivo, chi è vivo) ‘o munno (Danza)

Salvamm ‘o munno





