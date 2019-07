Icona Pop – Next Mistake: lyric video, testo e traduzione

Next Mistake è il nuovo singolo delle Icona Pop, disponibile dappertutto dal 26 luglio 2019 via Ultra Records, importante label americana con la quale hanno recentemente firmato un contratto. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video diretto da Ludvig Nilsson.

Il duo dance svedese composto da Caroline Elizabeth Hjelt e Aino Jawo, è tornato con questa gradevole canzone dal sapore vintage, firmata dalle interpreti con la collaborazione di Hudson Mohawke, L Devine, Kito e Jimmy Napes.

Prodotto da Hudson Mohawke, Nanno Veen e Yaro, il brano delle cantanti del tormentone mondiale I Love It, parla delle scelte sbagliate che si fanno nella vita, ma che valeva comunque la pena fare.

Icona Pop – Next Mistake testo e traduzione

[Chorus]

I’m not your baby

But I’m falling in your arms tonight

You could be my next mistake

I’ve been making them for all my life

(My life, my life, my life, my life)

Non sono la tua piccola

Ma stasera precipito tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la vita

(La vita, la vita, la vita, la vita)

[Verse 1]

I went and lost myself

In a summer’s place

I went up in smoke

Couldn’t count the days

And I’d give anything to feel

The pureness of the rain

‘Cause everything I love

Ended up in flames

Sono andata a perdere la testa

In un luogo estivo

Sono andata in fumo (o “in fiamme”)

Non potevo contare i giorni

E darei qualunque cosa per sentire

La purezza della pioggia

Perché tutto ciò che amo

Finisce tra le fiamme

[Chorus]

I’m not your baby

But I’m falling in your arms tonight

You could be my next mistake

I’ve been making them for all my life

(My life, my life)





Non sono la tua piccola

Ma stasera precipito tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la vita

(La mia vita, la mia vita)

[Post-Chorus]

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All my life)

Non sono la tua piccola (non sono la tua piccola)

Non sono la tua piccola

Non sono la tua piccola (non sono la tua piccola)

Non sono la tua piccola

(Tutta mia vita)

[Verse 2]

I forget ’bout you

As the sun comes out

You’re not the one for me

You’re not the one I love

And I’d do anything to feel

Just to feel a rush

Just don’t pretend it’s real

Don’t pretend it’s us

‘Cause

Mi dimentico di te

Quando esce il sole

Non sei quello giusto per me

Non sei la persona che amo

E farei di tutto per sentire

Solo per sentire una scarica di adrenalina

Solo per sentirmi di fretta

Ma non far finta che sia reale

Non fingere che siamo noi

Perché





[Chorus]

I’m not your baby

But I’m falling in your arms tonight

You could be my next mistake

I’ve been making them for all my life

(My life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life, my life)

But you could be my next mistake

Leave you thinking ’bout me all your life

You could be my next mistake

(My life, my life)

Non sono la tua piccola

Ma stasera precipito tra le tue braccia

Potresti essere il mio prossimo errore

Li ho fatti per tutta la vita

(La vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita)

Ma potresti essere il mio prossimo errore

Lascia che pensi a me per tutta la vita

Potresti essere il mio prossimo errore

(La mia vita, la mia vita)

[Outro]

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All your life)

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

I’m not your baby (not your baby)

I’m not your baby

(All your life)





