Tormento – 2 Gocce Di Vodka: ascolta il nuovo singolo (testo)

Disponibile dal 26 luglio 2019 via Time Records, 2 Gocce Di Vodka è un singolo di Tormento, che in quest’occasione canta. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, i cui autori sono Alex Andrea Vella (Raige), Davide Simonetta e lo stesso Massimiliano Cellamaro.

Dopo il successo di Acqua su Marte ft. J-AX, l’artista calabrese torna con questo interessante e gradevole brano pop, nel quale racconta un rapporto tra due persone che nonostante siano apparentemente distanti e abbiano con un differente modo di amare, sono come due gocce d’acqua, o meglio, di Vodka, nel senso che, nonostante le evidenti diversità, inclusi i caratteri completamente differenti, quando riescono a trovare un punto d’incontro, riescono a completarsi e a stare bene insieme.

Tormento – 2 Gocce Di Vodka testo

Download su: Amazon – iTunes

Pensa una serie TV su quel che è stato di noi

sarebbe Beverly Hills diretta da Tolstoj

ho capito presto

non c’è verità

mentono in Chiesa come in pubblicità

il tramonto è grigio qui in periferia

dove sei? Io ti porto via

o almeno ci provo, sì, ci provo di nuovo

io.

Non sono mai stato bravo a stare fuori dai guai

mai stato bravo a fare pace coi miei

ci fosse una seconda chance in pratica sai

di sicuro me la sprecherei

non sei mai stata brava a stare fuori dai guai

mai stata brava a fare pace coi tuoi

ci fosse una seconda chance in pratica sai

già sai.





Siamo una favola italiana

io sono Vasco tu Albachiara

amiamo in modo diverso

ma siamo uguali lo stesso

tu aspetti il fine settimana

io voglio fare festa a casa

ma siamo uguali lo stesso

noi siamo uguali lo stesso.

Ci hanno riempito di fiabe tipo “c’era una volta”

e siamo anime buone rint ‘na capa storta

a volte ci credo, sì

sai che sono sincero

io

non sono mai stato di capire chi ero

mai stato in grado di capire davvero

potessi rimediare anche agli errori che ho fatto stai sicura che li rifarei

non sei mai stata in grado di capire chi eri

mai stata in grado di capire davvero

potessi rimediare anche agli errori che hai fatto

già sai.

Siamo una favola italiana

io sono Vasco tu Albachiara

amiamo in modo diverso

ma siamo uguali lo stesso

tu aspetti il fine settimana

io voglio fare festa a casa

ma siamo uguali lo stesso

noi siamo uguali lo stesso

noi siamo due gocce d’acqua

siamo due gocce di vodka.

Sono le 7 e scappiamo via da qua (scappiamo via da qua, scappiamo via da qua)

lontani mai più, mai più (mai più)

sono le 7 e scappiamo via da qua

esce il sole e noi chiusi in macchina

lontani mai più, mai più.





Siamo una favola italiana

io sono Vasco tu Albachiara

amiamo in modo diverso

ma siamo uguali lo stesso

tu aspetti il fine settimana

io voglio fare festa a casa

ma siamo uguali lo stesso

noi siamo uguali lo stesso

noi siamo due gocce d’acqua

siamo due gocce di vodka

siamo due gocce di vodka

si

siamo due gocce di vodka





Ascolta su: