GELO – I Miss You: ascolta e guarda il video della bella canzone d’esordio (testo e traduzione)

I Miss You è il meraviglioso e contagioso singolo d’esordio del rapper Gelo, rilasciato il 6 gennaio 2020 in maniera indipendente e accompagnato da un filmato disponibile dal successivo 19 gennaio.

Sarà il nuovo Geolier o magari il nuovo Liberato? Chissà… quel che è certo è che questo ragazzo, il cui vero nome dovrebbe essere Angelo Giaccio, ha talento da vendere e la sua prima canzone, è letteralmente diventata virale, ottenendo centinaia di migliaia di ascolti. Solo il videoclip, viaggia verso i due milioni e mezzo di views e su Spotify ha superato il milione e mezzo di streams.

Scritto di suo pugno e prodotto da Francesco Vadini, il brano in oggetto è stato racconta un amore che ha indubbiamente vissuto tempi migliori, da qui il titolo in inglese che tradotto significa “Mi Manchi”. L’artista ha all’attivo altri due singoli pubblicati successivamente, vale a dire “Ferrari” e “Ricordo”.

Testo I Miss You – Gelo

[Ritornello]

I miss you ma stamm luntan (luntan)

Primm m vuo e po’ t n vaje (t n vaje)

Me rutt o’core cu sti man (cu sti man)

M’e fatt passà e pegg uaij (e pegg uaij)

I miss you ma stamm luntan (luntan)

Primm m vuo e po’ t n vaje (t n vaje)

Me rutt o’core cu sti man (cu sti man)

M’e fatt passà e pegg uaij (e pegg uaij)

[Strofa]

Puort dint o’core tuoj nun vogl essr nu ricord

Tant o sacc ca tu me vuo e si vuo ce vrimm stanott

Miett l’odij ra part nun voglij ca po tien ‘sti rimors

T’e rubat stu cor e dopp l’e ittat rind a na foss

Guardm, crir’m, vogl a te, girt

St’ammor è in bilic, nuje duje pericl

N’vogl ca fa a scem cu l’at sino po m ngazz (m ngazz)

O’sacc ca si t’n vaje po’ tuorn nda ‘sti bracc

Tutt chilli progett fatt nde nott ca nun frnevn

Ij e te ngopp a nu jet ma assai luntan a chi viv e regl

Si vuo ancor t’aspett, bast ca nun m tien ca in bilic

Sto fumann, m’assett, m’aggir a cap e nguoll che brivid

Nguoll che cicatric e chisti nemic ca mo me cercn

Vuliv sta cu me ma sul pcchè sapiv ca sagliev

Puort o’core cu te nt’vonn vre cu me chisti miser

Si fai sceglr a lor ij nun te perdon, l’e sape, firmt





E mo firmt annanz a me, guardm rind a l’uocchie nennè

Vogl sape si ancor c tien, ammor mi, o’saje ca m’appartien

E’ frat mij nun me vonn vre ca a nott stong mal p te

Fumamm e stamm senza pensier e tu m manc men r’aier

[Ritornello]

I miss you ma stamm luntan (luntan)

Primm m vuo e po’ t n vaje (t n vaje)

Me rutt o’core cu sti man (cu sti man)

M’e fatt passà e pegg uaij (e pegg uaij)

I miss you ma stamm luntan (luntan)

Primm m vuo e po’ t n vaje (t n vaje)

Me rutt o’core cu sti man (cu sti man)

M’e fatt passà e pegg uaij (e pegg uaij)

La traduzione di I Miss You

Mi manchi ma stammi lontano

Prima mi vuoi e poi te ne vai

Mi hai fatto passare i peggiori guai

Mi manchi ma stammi lontano

Prima mi vuoi e poi te ne vai

Mi hai fatto passare i peggiori guai

Portami dentro il tuo cuore e non voglio essere un ricordo

Tanto lo so che mi vuoi e se vuoi ci vediamo stanotte

Metti l’odio da parte, non voglio che poi hai questi rimorsi

Ti sei rubata questo cuore e poi l’hai buttato in una fossa

Guardami, credimi, voglio a te, girati

Questo amore è in bilico, noi due pericoli

Non voglio che fai la scema con gli altri altrimenti poi mi arrabbio

Lo so che se te ne vsi poi torni in queste braccia

Tutti quei progetti fatti in quelle notti che non finivano

Io e te su un jet ma molto lontani da chi vive di regole

Se vuoi ti aspetto ancora basta che non mi tieni in bilico

Sto fumando, mi siedo, mi gira la testa ed ho i brividi





Le cicatrici addosso di questi nemici che ora mi cercano

Volevi stare con me ma solo perché sapevi che salivo

Porta il cuore con te, non vogliono vederti con me questi miserabili

Se fai scegliere loro io non ti perdono, devi saperlo, fermati

E adesso fermati davanti a me, guardami negli occhi, piccola

Voglio sapere se ancora ci tieni, amore mio, lo sai che mi appartieni

I miei fratelli non vogliono vedere che la notte sto male per te

Fumiamo e stiamo senza pensieri e tu mi manchi meno di ieri

Mi manchi ma stammi lontano

Prima mi vuoi e poi te ne vai

Mi hai fatto passare i peggiori guai

Mi manchi ma stammi lontano

Prima mi vuoi e poi te ne vai

Mi hai fatto passare i peggiori guai

