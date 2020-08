6ix9ine – PUNANI: audio, video, testo e traduzione del nuovo brano

Leggi il testo e la traduzione in italiano, ascolta e guarda il video che accompagna PUNANI, singolo del rapper statunitense Tekashi 6ix9ine, rilasciato il 2 agosto 2020.

Scritta con la collaborazione di TrifeDrew, Craig Parks, Jahnei Clarke & Jasper Harris, e prodotta dagli ultimi due, questa è la quarta canzone pubblicata dal rapper newyorkese da quando è uscito dal carcere nell’aprile 2020, dopo Gooba, Trollz e Yaya.

Il 2 agosto 2020, il brano è stato accidentalmente pubblicato nella sua versione integrale sul sito web di Tekashi, per poi essere rimosso alcuni minuti dopo ed essere ufficialmente rilasciato più tardi lo stesso giorno.

Il giorno dopo la liberazione di Tekashi dagli arresti domiciliari, l’artista è stato visto nel centro di New York mentre registrava il video musicale per il singolo, diretto insieme a Canonf8. Nel filmato vediamo grosse mazzette di banconote e due automobili di lusso. Nell’ottobre 2019, mentre era in carcere, il rapper firmò un contratto per oltre 10 milioni di dollari con la sua etichetta 10K Projects per fare un album in inglese e uno in spagnolo. Dopo la liberazione dal carcere, Tekashi fece spese folli, acquistando auto di lusso del valore di oltre 2 milioni di dollari, orologi del valore complessivo di 1,5 milioni di dollari; inoltre prelevò 750 mila dollari in contanti che vediamo nella clip., nella quale Tekashi sfoggia il frutto di queste pazze spese.

Il video di PUNANI

6ix9ine – PUNANI Testo e Traduzione

[Intro]

Nasty, nasty, nasty

Nasty, nasty, nasty, yeah

[Rit.]

Shake it back, fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami (Jah, ayy, you know that boy)

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

[1a Strofa]

Jiggy lil’ bitch, jiggle on the dick

Watery, she puckerin’ and shit

Guzzle Guzzling

Eat it, she a doggy ass bitch

Muzzle up her shit

She just want the ecstasy and shit

Trippy, trippy in this bitch

Yeah, that bitch’ll pop it if I tip her

Bend her up, dick her

Pockets on Monopoly, big-big spender

Big-big tipper, big-big trigger

Big-big pockets on my big-big dick-a, uh

[Rit.]

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

[Refrain]

Make it nasty, nasty, nasty (Oh)

Make it nasty, nasty, nasty (Oh)

Make it nasty, nasty, nasty (Oh)

Make it nasty, nasty, nasty (Oh)

[2a Strofa]

I know a hundred lil’ niggas, hundred lil’ niggas

That’ll really hunt a lil’ nigga, hurt a lil’ nigga

You’s a lil’ bummy lil’ nigga, dirty lil’ nigga

You’s a lil’ bummy lil’ nigga, ugly ass nigga (Oh)

Niggas act dumb, want to act dumb-dumb

Tell ’em don’t act dumb ’cause I’m dumber (Oh)

How many shots could a nigga duck-duck?

Tell ’em ducked down ‘fore he get BOOM





[Rit.]

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

Fat punani-nani, fat punani-nani

That tsunami-nami, that tsunami-nami

[Outro]

(Oh)

(Oh)

(Oh)

(Oh)





Traduzione [Significato]

[Intro]

Oscena, oscena, oscena

Oscena, oscena, oscena, sì

[Rit.] (Che significa Punani?)

Scuotilo, grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

Punani-nani grossa , punani-nani grossa

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami (Jah, ayy, conosci quel ragazzo)

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

[1a Strofa]

Jiggy puxxanella, muoviti sul caxxo

Annacquata, si piega e mer*a

Lo divora

Mangialo, è una cagna tro*a

Muso nella sua mer*a

Vuole solo l’estasi e ca**i vari [Nota: per estasi, naturalmente il rapper intende la droga MDMA, detta anche molly]

Da sballo, da sballo in questo dannato posto

Sì, quella pu**ana lo farà scoppiare se le darò una mancia

Si fa sco*are piegata, la trom*o

Tasche su Monopoli, spendaccione

Grosse mance, grosso innesco

Grandi tasche sul mio grosso ca**o, uh

[Rit.]

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami





[Refrain]

Dacci dentro di brutto, di brutto, di brutto (Oh)

Dacci dentro di brutto, di brutto, di brutto (Oh)

Dacci dentro di brutto, di brutto, di brutto (Oh)

Dacci dentro di brutto, di brutto, di brutto (Oh)

[2a Strofa]

Conosco un centinaio di negre**i, un centinaio di negre**i

Che danno davvero la caccia a un ne*retto, feriscono un ne*retto

Sei uno sporco ne*etto, sporco ne*etto

Sei uno sporco ne*etto, un brutto ne*ro (Oh)

I ne*ri fanno i tonti, vogliono fare i tonti

Digli di non fare i tonti io sono più stupido (Oh)

Quanti colpi potrebbe evitare un ne*ro?

Di loro di nascondersi prima che li faccia esplodere

[Rit.]

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

Grossa punani-nani, grossa punani-nani

Quello tsunami-nami, quello tsunami-nami

Che significa PUNANI?

Punani è un gergo che indica i genitali femminili, originario del Patois giamaicano. Lo “tsunami” è un riferimento a quanto siano “bagnati” i genitali della sua partner, un’indicazione del loro desiderio sessuale.

