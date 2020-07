I Desideri – Ti voglio ancora: audio e testo del nuovo singolo

Giuliano e Salvatore Iadicicco, alias I Desideri, vi presentano Ti voglio ancora, nuovo singolo rilasciato venerdì 17 luglio 2020: il testo e l’audio del brano, fuori per SG Music.

Il duo campano torna alla ribalta con questa gradevole e coinvolgente canzone d’amore, scritta di loro pugno e prodotta da AMES, che racconta il dolore scaturito dalla rottura con la ragazza che il protagonista ama ancora.

Consapevole di aver sbagliato, egli è ossessionato dall’ex ed è molto triste perché non riesce in alcun modo a smettere di pensare a questa persona che gli manca molto e che tuttavia sembra davvero non volerne più saper nulla di questa relazione.

I Desideri – Ti voglio ancora testo

Desideri

Da quand tagg pers ij non song chiù o stess

t vogl ancora ma comm aggia fa

tagg fatt mal e mo pur si t manc

continuo a suffrì ma non voi chiù turnà (turnà)

ij t vuliss ancor (yeh, yeh)

m manc chill’ammor

ma tu non vo sapè nient

l’hai chius a chiav stu cor

ma io ti voglio ancora (ti voglio ancora)

fai male, sei una droga

dici: “non provi più niente”

che ora stai bene da sola

E t fa ancor mal, non me vuoi risponnr

da me me staij luntan e m cierch ind e sogn (yah)

to giur ca non duorm, aspett na chiammat

ca m ric: “t perdon pur si hai sbagliat”

Quando ripenso a quei giorni mi sento meglio

il tuo profumo sul letto mi tiene sveglio

e cerco sempre il lato del cuscino freddo

da quando non dormo con la testa sopra il tuo petto

ij t vuliss ancor

m manc chill’ammor (m manc)

ma tu non vo sapè nient (no, no)

l’hai chius a chiav stu cor

E penso ancora a te

ma questa notte dormo in hotel

perché nel lenzuolo ru litt mi sento Chanel

a t mittiv a ser primm i fa ammor cu me

perché ij usciv pazz p chill addor nennè

Vedo che ora vuoi stare da sola

non è vero che non ripensi a questa storia

che lo siento cap ancor i chist’ammor

chell ca m t nvient e pa nascunnr o dulor

E non mi puoi mentire perché ti conosco davvero

non so che dire ora, perché non sono stato sincero

sai già mo ca di sbagliat non ripeter ancor

sai nun pozz sta luntan e ramm nat occasion

Ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga (fai mal, si na droga)

dici: “non provi più niente” (no, no)

che ora stai bene da sola





ij t vuliss ancor (ij t vuliss ancor)

m manc chill’ammor (m manc, m manc)

ma tu non vo sapè nient (no, no)

l’hai chius a chiav stu cor

ma se ti manco chiamami

non c’ha facc a mo sta senza te sentì

staij metten chill urgogl pur annanz a vit mij

nun nesc chiù pecché da me nun t vuò fa verè

ma m l’agg mis nta m cam, vogl sul a te

ca m vogl sul a te

perché mi ha fatt nnammurà

torna, torna

ij t vuliss ancor (ancor)

m manc chill’ammor (chill’ammor)

ma tu non vo sapè nient (no, no)

l’hai chius a chiav stu cor

Ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga

dici: “non provi più niente” (no, no)

che ora stai bene da sola





La traduzione

Da quando ti ho perso

ti voglio ancora ma come devo fare

ti ho fatto del male e ora anche se ti manco

continuo a soffrire ma non vuoi più tornare

Ti vorrei ancora

mi manca quell’amore

ma tu non vuoi saperne niente

l’hai chiuso a chiave quell’amore

ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga

dici: “non provi più niente”

che ora stai bene da sola

E ti fa ancora male, non mi vuoi rispondere

stai lontana da me e mi cerchi nei sogni

ti giuro che non dormo, aspetto una chiamata

in cui mi dici: “ti perdono pure se hai sbagliato”

Quando ripenso a quei giorni mi sento meglio

il tuo profumo sul letto mi tiene sveglio

e cerco sempre il lato del cuscino freddo

da quando non dormo con la testa sopra il tuo petto

Ti vorrei ancora

mi manca quell’amore

ma tu non vuoi saperne niente

l’hai chiuso a chiave quell’amore





E penso ancora a te

ma questa notte dormo in hotel

perché nel lenzuolo del letto mi sento Chanel

dove ti mettevi la sera prima di fare l’amore con me

perché io uscivo pazzo per quello piccola

Vedo che ora vuoi stare da sola

non è vero che non ripensi a questa storia

perché lo sento ancora quest’amore

quello che t’inventi per nascondere il dolore

E non mi puoi mentire perché ti conosco davvero

non so che dire ora, perché non sono stato sincero

sai che ho sbagliato non ripeterlo ancora

Sai, non posso star lontano, dammi un’altra occasione

Ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga

Ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga

dici: “non provi più niente”

che ora stai bene da sola

Ti vorrei ancora

mi manca quell’amore

ma tu non vuoi saperne niente

l’hai chiuso a chiave quell’amore

ma se ti manco chiamami

non ce la faccio a stare senza sentirti

stai mettendo quell’orgoglio pure davanti alla vita mia

non esci più perché non vuoi farti vedere da me

ma me lo sono messo in testa, voglio solo a te

ma ora voglio solo a te

perché mi hai fatto innamorare

torna, torna

Ti vorrei ancora

mi manca quell’amore

ma tu non vuoi saperne niente

l’hai chiuso a chiave quell’amore

ma io ti voglio ancora

fai male, sei una droga

dici: “non provi più niente”

che ora stai bene da sola

