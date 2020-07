Giorgia Malerba – Loca con te: audio e testo della canzone d’esordio

Rilasciata il 17 luglio 2020 via Universal Music Italia, Loca Con Te è la prima canzone della giovane umbra Giorgia Malerba, scritta di suo pugno e prodotta da Andrea Moroni, meglio conosciuto come Andry The Hitmaker.

Leggi testo e ascolta la nuova contagiosa canzone della star di Tik Tok, dove vanta oltre un milione di follower grazie ai suoi video, spesse volte realizzati insieme al fratello Tommaso.

Nata a Terni il 17 luglio 1999, Giorgia canta sin da piccolissima e per lei la scrittura è una necessità, un modo per trasmettere il suo stato d’animo. Sogna di fare la cantante e ha provato a emergere partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Il 16 settembre 2019 si presentò davanti alla commissione in occasione della prima puntata del sabato pomeriggio, non riuscendo tuttavia a entrare nella scuola per talenti più famosa d’Italia.

Miglior regalo di compleanno non poteva ricevere visto che la sua prima orecchiabile release, è disponibile proprio dal 17 luglio, segnando quindi la realizzazione di un sogno che cullava da sempre. A impreziosire il brano, l’abile mano del producer italo-ivoriano Andry The Hitmaker, uno dei più blasonati e richiesti nella penisola, al lavoro con importanti artisti, soprattutto urban.

Testo Loca con te – Giorgia Malerba

[Intro]

Oh andry

[Strofa 1]

Se ti guardo poi ti sblocchi

come l’iPhone nuovo oggi

luna piena nei miei occhi

loca con te

alle 9 sotto casa mia

un bacio in fronte e poi un’acrobazia

le tue mani sulla mia vita

ma lo sai che la vida è loca con te

loca con te-e

[Pre-Ritornello]

Versami da bere

allentiamo le barriere

dimmi cosa vuoi sapere su di me





[Ritornello]

Che non c’è niente che mi calma più

della tua voce che mi parla e tu

sotto l’ombra di una palma tu

resta e illuminami alma

[Post-Ritornello]

non c’è niente che mi calma

che mi calma

che mi calma e

non c’è niente che mi calma

che mi calma

che mi calma e

[Strofa 2]

Mi mandi cuori con le emoji

mentre intrecciamo le nostre dita

tu il mio Clyde e io la tua bonita

e l’isla magia, playa e musica

[Pre-Ritornello]

Versami da bere

allentiamo le barriere

dimmi cosa vuoi sapere su di me

[Ritornello]

Che non c’è niente che mi calma più

della tua voce che mi parla e tu

sotto l’ombra di una palma tu

resta e illuminami alma

non c’è niente che ci salva più

io, la musica, la playa e tu

sotto l’ombra di una palma tu

resta e illuminami alma

[Ponte]

Baciami con gli occhi lo so che lo sai che parlo di te

portami in un posto che non ha regole

muovo i capelli, il vento sulle pagine

esta noche





[Pre-Ritornello]

Versami da bere

allentiamo le barriere

dimmi cosa vuoi sapere su di me

[Ritornello]

Che non c’è niente che mi calma più

della tua voce che mi parla e tu

sotto l’ombra di una palma tu

resta e illuminami alma

non c’è niente che ci salva più

io, la musica, la playa e tu

sotto l’ombra di una palma tu

resta e illuminami alma

[Post-Ritornello]

non c’è niente che mi calma

che mi calma

che mi calma e

non c’è niente che mi calma

che mi calma

che mi calma e

più di te





