Ascolta Hoodboy (Remix) di Coyote Jo Bastard e Sfera Ebbasta (con testo e traduzione)

Hoodboy, singolo del rapper parigino, dal 7 agosto 2020 è disponibile nel remix in cui duetta con il nostro Sfera Ebbasta. Il testo e la traduzione della nuova versione del brano, originariamente rilasciato il 12 giugno 2020.

Alla penna del rapper francese, si aggiunge ora quella del collega italiano, che ha firmato la seconda strofa che va a sostiruire quella originale. La produzione è opera di Epon.

Sfera Ebbasta Hoodboy Remix testo

[Sfera E.]

(Bu, bu, bu, bu)

Ho una felpa VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it

[Rit.]

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days (Bu, bu, bu, bu)

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days

[1a Strofa]

J’suis vénère, j’claque un salaire, ouais, c’est salace mais j’fais quand même

Euros, dollars, Paris-London, j’suis comme Dushane

Regarde-moi bien, fais un p’tit peu, fais un p’tit vœu, fais une prière

Mazel tov, alléluia, j’ai fait moula, j’veux une new chain

New drip, new swag, on fleek comme Kanye ou PP, y a pépin, y a pe-pom à côté

Même sans papa, j’suis une te-tê, le petit fait un trou, c’est te-tar

Si t’es pas ma femme, range tes tétés

J’maîtrise l’autotune, j’suis comme T-Pain, j’ai pas attendu d’être en TT

[Pont: Coyote Jo Bastard]

Cash à mort, c’est aud-ch, c’est gore, ça déborde, olala

Cash à mort, c’est aud-ch, c’est gore, ça déborde, olala

[Rit.]

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days (Bu, bu, bu, bu)

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days

[2a Strofa: S. Ebbasta]

In centro sul Mercedes Benz

Seguono i sogni i miei fra

Ho cambiato il numero al cell, ora sono una star

Mi chiama “Papi”, non sono papà

Araba l’ora sopra l’Audemars

Se sono sad fumo la Tour Eiffel

La borsa Coco Chanel

Ma niente coca cheri, sennò non vieni con me, sopra in hotel

Non sono un bastardo, hoodboy, penso solo ai soldi (Gang)

Arrivo in ritardo anche se c’ho due orologi

Troppi infami attorno mandano messaggi, serve il walkie talkie (Brr, brr, brr)

Ho una felpa VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it





[Ponte]

(C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang)

(Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance)

(La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz) (dans l’Mercedez Benz)

(Mais moi, j’suis trop vilain – )

VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it

[Rit.]

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days (Bu, bu, bu, bu)

C’est nous les bastard, les fucking hoodboy, c’est nous les plus gang

Soir-ce, j’ai fait kichta, j’suis comme BlocBoy donc j’invente une dance

La petite est mignonne, veut faire un tour dans l’Mercedes Benz (dans l’Mercedez Benz)

Mais moi, j’suis trop vilain, vilain, vilain, back in the days





Hoodboy RMX traduzione

[Intro : Sfera Ebbasta]

(Bu, bu, bu, bu)

Ho una felpa VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it

[Ritornello]

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo [Nota: il termine “kichta” è un gergo degli spacciatori di droga e significa ricevere una mazzetta di denaro. Blocboy JB, è un rapper americano arrestato due volte nel 2019 dalla polizia per possesso di armi e droghe]

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi (Bu, Bu, Bu, Bu)

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi

[1a Strofa]

Sono venerato, sbatto uno stipendio, sì, è osceno ma lo faccio comunque

Euro, dollari, Parigi-Londra, sono come Dushane

Guardami bene, fanne un po’, esprimi un piccolo desiderio, dì una preghiera

Buona fortuna, alleluia, ho fatto soldi, voglio una nuova catenina

Nuovo drip, nuovo bottino, super cool come Kanye o PP, c’è un problema, c’è un festone vicino

Anche senza papà, sono un capo, la piccola fa un buco, è un te-tar

Se non sei mia moglie, metti via la testa

Sono maestro nell’autotune, sono come T-Pain, non vedevo l’ora di essere in TT





[Ponte]

Cash a morte, è aud-ch, è gore, è traboccante, olala

Cash a morte, è aud-ch, è gore, è traboccante, olala

[Ritornello]

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi (Bu, Bu, Bu, Bu)

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi

[2a Strofa: Sfera Ebbasta]

In centro sul Mercedes Benz

Seguono i sogni i miei fra

Ho cambiato il numero al cell, ora sono una star

Mi chiama “Papi”, non sono papà

Araba l’ora sopra l’Audemars

Se sono sad fumo la Tour Eiffel

La borsa Coco Chanel

Ma niente coca cheri, sennò non vieni con me, sopra in hotel

Non sono un bastardo, hoodboy, penso solo ai soldi (Gang)

Arrivo in ritardo anche se c’ho due orologi

Troppi infami attorno mandano messaggi, serve il walkie talkie (Brr, brr, brr)

Ho una felpa VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it

[Ponte: Coyote Jo Bastard e Sfera Ebbasta]

(Siamo i bastardi, i fo**uti teppisti, siamo i gangster)

(Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo)

(La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz ) (nella Mercedez Benz)

(Ma io, sono troppo cattivo)

VLONE-VLONE, tattoo addosso come post-it

[Ritornello]

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi (Bu, Bu, Bu, Bu)

Siamo i bastardi, i foxxuti teppisti, siamo i gangster

Stasera ho fatto kichta, sono come BlocBoy, così ho inventato un ballo

La ragazza è carina, vuole fare un giro nella Mercedes Benz (nella Mercedez Benz)

Ma io, sono troppo cattivo, cattivo, cattivo, ai tempi