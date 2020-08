Ski & Wok – Ma Fareshi: testo e video del nuovo singolo

Leggi il testo e guarda il video di Ma Fareshi, singolo del duo trap romano Ski & Wok, disponibile dal 7 agosto 2020 su Triplosette Entertainment / Epic Records. Che significa questa parola?

Fareshi è un’italianizzazione di Fuck that shit, trasformata e rielaborata dai due artisti a modo loro, in maniera tale da farla divenire una moda e un qualcosa che quando si sente viene ricollegata al duo.

Il brano è stato prodotto da Sick Luke, che l’ha anche scritto insieme ad Andrea Mazzanti e Vittorio Polazzo, che ritengo siano i veri nomi del duo, mentre il video sotto è stato diretto da LateMilk. Una curiosità: solo lo scorso 23 aprile, Ski & Wok rilasciarono una canzone quasi omonima intitolata Fareshi.

Testo Ma Fareshi

Download su: Amazon – iTunes

Sick Luke, Sick Luke

A-after, party (party)

disco, grammi

cocco, no capping

ce l’ho attaccata ai piedi perchè sono il boss del popping, yah (popping, popping, popping, popping)

faccio triplicare i conti

fareshi se non parli di soldi

fareshi se non mi parli di soldi





9 è il logo (logo)

tutti pazzi per il cocco

vanno tutti pazzi per il co-co-cocco

lei è loca, lui è loco (fareshi)

fareshi, tutti pazzi per il cocco

lui si chiama Pablo, lei si chiama Cianca

si son beccati nel club, hanno fatto festa

capo dello slang ma non sono un gangsta

99 è il logo, fumo con i rasta

a capo dello slang, bitch, ho solo 20 anni

esco da Chanel e fanno flash i paparazzi

penso Fareshi, 24/7

colpo di tacco sotto al 7

30 gradi al collo ballano la salsa

non faccio beef, i tuoi jeans sono di plastica

4 ragazze in media perchè che sa sto frescando

troppo drip addosso in strada mi sento osservato

A-after, party (party)

disco, grammi

Co-co-cocco, no capping

faccio triplicare i conti





ce l’ho attaccata ai piedi perchè sono il boss del popping, yah

popping, po-po-po-popping (popping)

fareshi se non parli di soldi (cash)

fareshi se non mi parli di soldi (cash)

Sick Luke, Sick Luke

Ma fareshi