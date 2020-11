Sia – Hey Boy: ascolta la nuova canzone da “Music” (con testo e traduzione)

Hey Boy è una simpatica canzone interpretata dalla cantautrice australiana Sia Furler e rilasciata il 19 novembre 2020 come quarto anticipo dell’album relativo alla colonna sonora di Music, previsto il 12 febbraio 2021.

Questa pellicola segna l’esordio da regista dell’artista multiplatino, dotata di una voce veramente incredibile, e vedrà protagonisti Leslie Odom Jr., Kate Hudson e Maddie Ziegler, la graziosa ballerina che vedevamo nei video della Furler, che nel frattempo è cresciuta. Nonostante abbia solo 18 anni, Maddie ha già preso parte ad altre tre pellicole: Il libro di Henry (2017), P.S. Ti amo ancora (2020) e West Side Story (quest’ultimo sce il 18 dicembre), e a serie tv Drop Dead Diva (2012, episodio 4×10), Austin & Ally (2015, episodio 4×05) e Pretty Little Liars (2015, episodio 6×05)

Anticipata da Together, Saved My Life, Courage to Change e ora da questo gradevole pezzo, la colonna sonora racchiuderà altre dieci nuove canzoni, delle quali al momento in cui scrivo non si conoscono nemmeno i titoli.

Questo coinvolgente pezzo, in cui la protagonista fa la corte a un bel ragazzo, è stato scritto con la collaborazione di KAMILLE e Jesse Shatkin, mentre la produzione è opera di Jesse Shatkin.

[1a Strofa]

Hey boy

Whatcha got for me

Whatcha got in store?

Hey boy

Damn you’re so sexy

Got me wanting more (Yeah)

[Pre-Rit.]

Not going to be single, not tonight

Am I going to be single all my life?

I want you to stop and come on by

’cause you know what us single women like (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

[Rit.]

Hey boy, won’t you come, come around town

Hey, hey boy (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

When you pull up, pull up, pull up

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Hey boy)

[2a Strofa]

Hey boy, when I get with you

My heart is satisfied

Oh yeah, boy, when I get with you

All I need is one night (Yeah)





[Pre-Rit.]

Not going to be single, not tonight

Am I going to be single all my life?

I want you to stop and come on by

’cause you know what us single women like (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

[Rit.]

Hey boy, won’t you come, come around town

Hey, hey boy (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

When you pull up, pull up, pull up

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh-oh-oh-oh-ohoh)

[Outro]

Hey boy, whatcha got for me

Whatcha got in store?

(Oh-oh-oh-oh-ohoh)

Hey boy, whatcha got for me

Whatcha got in store?

[1a Strofa]

Hey ragazzo

Cos’hai per me?

Cos’hai in serbo?

Hey ragazzo

Dannazione, sei così sexy

Mi fai venir l’acquolina in bocca(Sì)

[Pre-Ritornello]

Non sarò single, non stasera

Sarò single per tutta la vita?

Voglio che tu la smetta e che vieni da me

Perché sai cosa piace a noi donne single





[Ritornello]

Hey ragazzo, non vieni, vieni in giro per la città

Ehi, ehi ragazzo

Ehi ragazzo, meglio che scappi, meglio che scappi ora

Dico “hey ragazzo”

Quando accosti, accosti, accosti

Con il tuo catorcio, ragazzo, ok ragazzo

Ehi ragazzo, meglio che scappi, meglio che scappi ora

Ho detto “hey ragazzo” (hey ragazzo)

[2a Strofa]

Ehi ragazzo, quando esco con te

Il mio cuore è soddisfatto

Oh sì, ragazzo, quando esco con te

Mi serve solo una notte

[Pre-Ritornello]

Non sarò single, non stasera

Sarò single per tutta la vita?

Voglio che tu la smetta e che vieni da me

Perché sai cosa piace a noi donne single

[Ritornello]

Hey ragazzo, non vieni, vieni in giro per la città

Ehi, ehi ragazzo

Ehi ragazzo, meglio che scappi, meglio che scappi ora

Dico “hey ragazzo”

Quando accosti, accosti, accosti

Con il tuo catorcio, ragazzo, ok ragazzo

Ehi ragazzo, meglio che scappi, meglio che scappi ora

Ho detto “hey ragazzo”

[Conclusione]

Hey ragazzo, cos’hai per me?

Cos’hai in serbo?

Hey ragazzo, cos’hai per me?

Cos’hai in serbo?