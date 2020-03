Hayley Williams – Roses/Lotus/Violet/Iris: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Roses/Lotus/Violet/Iris è un singolo della cantautrice statunitense Hayley Williams che anticipa il primo album in studio solista Petals for Armor, che vedrà la luce l’8 maggio 2020.

Il testo e la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, che apre il nuovo capitolo discografico lontana dai Paramore, dopo l’EP Petals for Armor I uscito il 6 febbraio scorso.

Scritta con la collaborazione di Daniel James & Taylor York e prodotta da quest’ultimo, si tratta di una canzone sul femminismo, che utilizza un giardino e i suoi fiori come metafora per crescere e trovare se stesse. Il brano è stato inciso con la collaborazione del supergruppo femminile boygenius, composto dalle cantautrici alt-rock americane Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus.

Hayley Williams – Roses/Lotus/Violet/Iris testo e traduzione

[Verse 1: Hayley Williams]

I have seen your body

And I have seen your beauty

They are separate things

Pretty, pretty, pretty things

[Hayley Williams & boygenius]

But I am in a garden

Tending to my own

So what do I care

And what do you care if I grow?

If I grow

[Chorus: Hayley Williams, (boygenius)]

Roses, roses, roses, roses, roses

(Roses, roses, roses, roses, roses)

Show no concern for colors of a violet

Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus

(Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus)

Hopes it won’t spark

Envy in your irises

[Verse 2: Hayley Williams]

Think of all the wilted women

Who crane their necks to reach a window

Ripping all their petals off just ’cause

[Hayley Williams & boygenius]

“He loves me now, he loves me not”

I myself was a wilted woman

Drowsy in a dark room

Forgot my roots

Now watch me bloom

[Chorus: Hayley Williams, (boygenius), Both]

Roses, roses, roses, roses, roses

(Roses, roses, roses, roses, roses)

Show no concern for colors of a violet

Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus

(Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus)

Hopes it won’t spark

Envy in your irises

(Irises)

[Bridge: Hayley Williams, Hayley Williams & boygenius]

And I will not compare

Other beauty to mine

And I will not become

A thorn in my own side

[Hayley Williams & boygenius]

And I will not return

To where I once was

Well, I can break through the earth

Come up soft and wild

[Chorus: Hayley Williams, (boygenius), Both]

Roses, roses, roses, roses, roses

(Roses, roses, roses, roses, roses)

Show no concern for colors of a violet

Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus

(Lotus, lotus, lotus, lotus, lotus)

Hopes it won’t spark

Envy in your irises





[Outro: boygenius]

(Roses, roses, roses, roses)

(Roses, roses, roses, roses)

(Roses, roses, roses, roses)

(Roses, roses, roses, roses)





Traduzione

[Str. 1]

Ho visto il tuo corpo

E la tua bellezza

Che sono cose separate

Carine, carine, cose carine

Ma sono in un giardino

Preoccupandomi del mio orticello

Quindi che mi importa

E che ti importa se cresco?

Se cresco

[Rit.]

Rose, rose, rose, rose, rose

(Rose, rose, rose, rose, rose)

Non mostrare alcuna preoccupazione (o interesse) per i colori di una viola [Nota: Hayley critica la struttura poetica comune di: “Le rose sono rosse. Le violette sono blu”, dalla poesia del 1590 di Sir Edmund Spenser. È importante notare che i fiori viola non sono blu ma viola.]

Loto, loto, loto, loto, loto

(Loto, loto, loto, loto, loto)

Spero che non susciti

Invidia nelle tue iridi

[Str. 2]

Penso a tutte le donne appassite

Che allungano il collo per raggiungere una finestra

Strappando tutti i loro petali giusto per [Nota: continuando a parlare di fiori, Hayley fa riferimento al famoso m’ama o nom m’ama che si pronuncia quando si tolgono i petali dalle margherite. Il termine “donne appassite”, credo sia un modo di dire “mosce”.]





“M’ama, non m’ama”

Io stessa ero una donna appassita

Assonnata in una stanza buia

Ho dimenticato le mie radici

Ora guardami mentre fiorisco

[Rit.]

Rose, rose, rose, rose, rose

(Rose, rose, rose, rose, rose)

Non mostrare alcuna preoccupazione per i colori di una viola

Loto, loto, loto, loto, loto

(Loto, loto, loto, loto, loto)

Spero che non susciti

Invidia nelle tue iridi

[Ponte]

E non confronterò

Altra bellezza con la mia

E non diventerò

Una spina nel mio fianco

E non ritornerò

Dove ero una volta

Bene, posso sfondare la terra

Uscendo in maniera soft e selvatica

[Rit.]

Rose, rose, rose, rose, rose

(Rose, rose, rose, rose, rose)

Non mostrare alcuna preoccupazione per i colori di una viola

Loto, loto, loto, loto, loto

(Loto, loto, loto, loto, loto)

Spero che non susciti

Invidia nelle tue iridi

[Outro]

(Rose, rose, rose, rose)

(Rose, rose, rose, rose)

(Rose, rose, rose, rose)

(Rose, rose, rose, rose)

