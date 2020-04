Havana D`Primera – Quiero Verte Otra Vez: ascolta il nuovo singolo che tocca la pandemia (testo e traduzione)

Quiero Verte Otra Vez (voglio rivederti) è un singolo degli Havana D’Primera, gruppo cubano formato nel 2008 da Alexander Abreu, che consiglia tutti i cubani ma anche il resto del mondo di rimanere a casa, vista la pandemia da Coronavirus scoppiata un po’ ovunque.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa coinvolgente canzone, che invita tutti a restare nelle proprie abitazioni (da qui “Quédate en casa”, vale a dire “resta a casa”, che in questo pezzo si sente molto spesso e che in Italia ci sentiamo dire di continuo) perché tutto questo finirà e quando arriverà quel giorno, si potrà finalmente tornare alla normalità, ci si potrà riabbracciare, baciare, stare vicini.

Nella prima parte del brano, il cantante si rivolge alla persona che ama dicendole che quando sarà possibile rivederla, la riempirà di abbracci e baci. Nella seconda parte si rivolge invece alla sua Cuba e al resto del mondo, Italia inclusa, a rispettare la quarantena perché uscire di casa è pericoloso.

Havana De Primera – Quiero Verte Otra Vez

Cuando te vuelva a ver

Voy a llenarte de abrazos

Cuando te vuelva a ver

Voy a cubrirte de besos un amanecer

Cuando te vuelva a ver

El mundo estará normal

Habrá pasado el temporal

Y nos vamos a querer

Por toda una eternidad

Cuando te vuelva a ver

Seré tu mejor sonrisa

Y tú serás

Ave que anida sin miedo dentro de mi ser

Cuando te vuelva a ver

Amar será nuestro credo

La fe entrará en nuestro hogar

Y para entonces no tendremos miedo

Quédate en casa

Y espera que el mundo se tome un respiro

Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido

Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos

Quédate en casa

Y cuando esto termine estaremos unidos

Quédate en casa

Y deja que el mundo se tome un respiro

Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido

Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos

Quédate en casa

Sí, que quiero verte otra vez

Anda, cuidate

Quédate en casa (jun)

Que el peligro acecha, la humanidad está en problema

Anda, quédate en tu casa

Anda, cuidate

Quédate en casa

Se están perdiendo muchas vidas a diario

Tu puedes ayudar

Conciencia con lo que pasa

Anda, cuidate

Quédate en casa

Cuidate tú

Cuidame a mi

Cuida el planeta (jun)

Hombre, vamos a cuidar nuestra raza

Anda, cuidate

Quédate en casa

Y el sol saldrá y una nueva vida llegará

Y tú verá cómo la naturaleza te abraza

Sí

Camina por arriba el mambo

D’ primera

Aaa, tú quédate en casa

Quédate, aguanta un me’, aguanta do’, aguanta tre, que fue?

Aaa, tú quédate en casa

Sé que los tiempos están difíciles

Pero yo quiero verte otra vez aguanta

Aaa, tú quédate en casa

Conciencia

Aaa, tú quédate en casa

Ese abrazo que tienes pa’ mi

Guárdame lo pa’ mañana

Este besito con cariño

Guárdame lo pa’ mañana

Arrulla me como si fuera un niño

Guárdame lo pa’ mañana

Ese calor de hermano

Guárdame lo pa’ mañana

Bueno familia

Son tiempos difíciles

Guárdame lo pa’ mañana

Ya que el calvo

Te quiero ver

Javi Garrosa, flecha

(Guárdame lo pa’ mañana)

Llora Cabanilla

Guárdame lo pa’ mañana





Espana, EE UU, Italia, China, Alemania, Inglaterra, Ecuador, Mexico, Chile, Perù, Colombia, Argentina, Cuba





Quiero Verte Otra Vez Traduzione

Quando ti rivedrò

Ti riempirò di abbracci

Quando ti rivedrò

Ti coprirò di baci all’alba

Quando ti rivedrò

Il mondo sarà tornato alla normalità

La tempesta sarà passata

E ci ameremo

Per l’eternità

Quando ti rivedrò

Sarò il tuo miglior sorriso

E tu sarai

L’uccello che nidifica senza paura nel mio essere

Quando ti rivedrò

L’amore sarà il nostro credo

La fede entrerà nella nostra casa

E a quel punto non avremo paura





Rimani a casa

E aspetta che il mondo faccia un bel respiro

Alza gli occhi al cielo e piangi per tutto ciò che è andato perduto

Abbi cura di te e dai valore ai tuoi cari

Resta a casa

E quando sarà tutto finito saremo uniti

Resta a casa

E lascia che il mondo faccia un bel respiro

Alza gli occhi al cielo e piangi per tutto ciò che è andato perduto

Abbi cura di te e dai valore ai tuoi cari

Rimani a casa

Sì, che ti voglio rivedere

Dai, fa attenzione

Resta a casa (jun)

Che il pericolo è in agguato, l’umanità è nei guai

Dai, resta a casa tua

Dai, fa attenzione

Resta a casa

Ogni giorno si stanno perdendo molte vite

Puoi aiutare

Consapevolezza di ciò che accade

Dai, fa attenzione

Resta a casa

Abbi cura di te

Abbi cura di me

Prenditi cura del pianeta (jun)

Amico, ci prenderemo cura della nostra razza

Dai, fa attenzione

Resta a casa

E il sole sorgerà e una nuova vita arriverà

E vedrai che la natura ti abbraccerà

sì

Cammina sopra il mambo

D ‘primo

Aaa, tu resti a casa

Resta, resisti un mese, resisti due, resisti tre, cos’era?

Aaa, tu resti a casa

So che i tempi sono difficili

Ma voglio vederti resistere ancora

Aaa, tu resti a casa

Coscienza

Aaa, tu resti a casa

Quell’abbraccio che hai per me

Conservalo per domani

Quel bacetto con amore

Conservalo per domani

Cullami come se fossi un bambino

Conservalo per domani

Quel calore fraterno

Conservalo per domani

Bella famiglia

Sono tempi duri

Conservalo per domani

Poiché il calvo

Vuole vederti

Javi garros, freccia

(Conservalo per domani)

Cabanilla piange

Conservalo per domani

Spagna, USA, Italia, Cina, Germania, Inghilterra, Ecuador, Messico, Cile, Perù, Colombia, Argentina, Cuba

