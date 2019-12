Harry Styles – Golden: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Golden è la traccia che apre Fine Line, secondo album in studio di Harry Styles, disponibile dal 13 dicembre 2019. Qui il cantante inglese, sembra aver trovato una persona che reputa perfetta, in quanto credo che per Golden, intenda più o meno questo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, una delle più coinvolgenti del secondo progetto discografico, scritta a quattro mani con Kid Harpoon, che l’ha anche prodotta.

Contrariamente a diverse tracce del disco decisamente tristi, in “Golden”, Harry canta un certo stato di euforia che gli ha trasmesso questa persona speciale, preziosa, una ragazza con la testa a posto.

Harry Styles – Golden Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Hey!

[Verse 1]

Golden, golden, golden as I open my eyes

Hold it, focus, hoping, take me back to the light

I know you were way too bright for me

I’m hopeless, broken, so you wait for me in the sky

Browns my skin just right

You’re so golden

[Chorus]

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken

[Verse 2]

I don’t want to be alone

I don’t want to be alone when it ends

Don’t wanna let you know

I don’t want to be alone

But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)

I can feel you take control (I can feel you take control)

Of who I am, and all I’ve ever known

Lovin’ you’s the antidote

Golden

[Chorus]

You’re so golden

I don’t want to be alone

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken





[Bridge]

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

(Golden, golden, golden, golden)

I know that you’re scared because I’m so open

[Chorus]

You’re so golden

I don’t want to be alone

You’re so golden

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken





Ehi!

Dorata, dorata, dorata appena apro gli occhi

Aspetta, concentrati, spera, riportami alla luce

So che eri troppo brillante per me

Sono senza speranza, distrutto, quindi aspettami in cielo

La mia pelle olivastra è perfetta

Tu sei così perfetta

Sei così perfetta

Sono fuori di testa e so che sei spaventata

Perché i cuori vengono spezzati





Non voglio rimanere solo

Non voglio rimanere solo quando finirà

Non voglio farti sapere

Che non voglio essere solo

Ma posso sentire che mi hai in pugno (posso sentire che hai preso il controllo)

Riesco sentire che hai preso il controllo (Posso sentire che hai preso il controllo)

Di chi me e di tutto ciò che conosco

Amarti è l’antidoto

Dorato

Sei così perfetta

Non voglio rimanere solo

Sei così perfetta

Sei così perfetta

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

(Dorata, dorata, dorata, dorata)

So che hai paura perché sono così aperto

Sei così perfetta

Non voglio rimanere solo

Sei così perfetta

Sei così perfetta

Sei così perfetta

Sono fuori di testa e so che sei spaventata

Perché i cuori vengono spezzati

