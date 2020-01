Halsey – Still Learning: audio, lyric video, testo e traduzione della nuova canzone

Still Learning, quindicesima e penultima traccia dell’album Manic, Halsey parla di come faccia ancora fatica ad amare se stessa, nonostante il grande successo mondiale ottenuto con la sua musica.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna questa bella ma triste canzone, scritta con la collaborazione di Romy Madley Croft, Ed Sheeran, Fred Gibson & Louis Bell, con produzione degli ultimi due.

Qui cantautrice statunitense mette a nudo tutte le sue debolezze e fragilità, sostenendo di non riuscire ancora ad amare se stessa e di continuare a commettere sempre gli stessi errori. Il suo stato d’animo tutt’altro che sereno, nonostante ripeto, avrebbe di che gioire visto che le cose le vanno molto bene dal punto di vista lavorativo, avendo realizzato il sogno di affermarsi nella musica. Essere ricchi e famosi non significa essere felici ed ha i suoi lati negativi, come la perdita di privacy con la stampa sempre alle costole e la paura degli uomini di farsi avanti, con le conseguenti difficoltà nell’instaurare una relazione seria. Inoltre esibirsi quando è triste, ovviamente non le trasmette belle sensazioni, perché deve fingere di star bene e in quanto non sapendo esattamente cosa stia attraversando, i fan non possono supportarla. Durante le varie tappe delle tournée, sente anche la mancanza delle persone a lei care, che quindi non possono sostenerla adeguatamente.

Halsey – Still Learning Testo e Traduzione

[Intro]

Oh, oh

Yeah

[Verse 1]

I should be living the dream

But I’m living with a security team

And that ain’t gonna change, no

I got a paranoia in me

And you wouldn’t believe

Everything that I seen, no

Coming apart at the seams

And no one around me knows

[Pre-Chorus]

Who I am, what I’m on

Who I’ve hurt and where they gone

I know that I done some wrong

But I’m trying to make it right

To the one I love, bring me ’round

Get me out right now (Oh-oh)

And know that I love you

[Chorus]

But I’m still learning to love myself

(To love my–, to love my–, to love my–)

I’m still learning to love myself

(To love my–, to love my–, to love my–) Yeah, yeah

[Verse 2]

I should be living the dream

But I go home and I got no self-esteem (Nope)

You think I’m swimmin’ in green

But it’s passed around my family tree

No man wants to really commit

Intimidated ’cause I get paid and shit

In the crowd, you’re readin’ my lips

But no one around me knows

[Pre-Chorus]

Who I am, what I’m on

Who I’ve hurt and where they’ve gone

I know that I’ve done some wrong

But I’m tryna make it right

The same mistakes on and on

To all my friends, I’m sorry for

And know that I love you

[Chorus]

But I’m still learning (I’m still learning) to love myself

(To love my–, to love my–, to love my–) Yeah, yeah

I’m still learning (I’m still learning) to love myself (To love myself)

(To love my–, to love my–, to love my–) Yeah, yeah (Oh, oh)

Oh, I try and I try to remember sometimes

If I breathe, it’s alright, but some things don’t change

I’m still learning (I’m still learning) to love myself (To love myself)

(To love my–, to love my–, to love myself) Yeah, yeah

[Bridge]

Who I am, what I’m on

Who I’ve hurt and where they’ve gone

I know that I’ve done some wrong

But I’m trying to make it right

To the one I love, bring me ’round

Get me out right now (And the ones I love)

And the ones I love





[Chorus]

I’m still learning to love myself

(To love my–, to love my–, to love my–) Yeah, yeah

I’m still learning (I’m still learning) to love myself (To love myself)

(To love my–, to love my–, to love my–, ooh)

And I try and I try to remember sometimes

If I breathe, it’s alright, but some things don’t change

I’m still learning (I’m still learning) to love myself (I’m still learning)

To love myself, tryna love myself

[Outro]

I’m still learning to love myself





Dovrei vivere un sogno

Ma sto vivendo con una squadra di sicurezza

E questo non cambierà, no

Ho la paranoia dentro me

E non crederesti mai

Tutto quello che ho visto, no

Sto cadendo a pezzi

E nessuno intorno a me sa

Chi sono, cosa sto facendo

A chi ho ferito e che fine hanno fatto

So di aver fatto sbagliato

Ma sto cercando di fare le cose giuste

A colui che amo, aiutami

Portami via adesso (Oh-oh)

E sappi che ti amo

Ma sto ancora imparando ad amare me stessa

(Amare me-, amare me-, amare me–)

Sto ancora imparando ad amare me stessa

(Amare me-, amare me-, amare me–) Sì, sì

Dovrei vivere un sogno

Ma torno a casa e non ho autostima (No)

Pensi che sto navigando nell’oro

Ma è passato attorno al mio albero genealogico

Nessun uomo vuole veramente impegnarsi

Sono intimoriti perché vengo pagata bene

Tra la folla, mi leggi le labbra

Ma nessuno intorno a me sa





Chi sono, cosa sto facendo

A chi ho ferito e che fine hanno fatto

So di aver fatto sbagliato

Ma sto cercando di fare le cose giuste

Gli stessi errori di continuo

A tutti i miei amici, mi dispiace

E sappiate che vi voglio bene

Ma sto ancora imparando (sto ancora imparando) ad amare me stessa

(Amare me-, amare me-, amare me–) Sì, sì

Sto ancora imparando (sto ancora imparando) ad amare me stessa (Amare me stessa)

(Amare me-, amare me-, amare me–) Sì, sì (Oh, oh)

Oh, a volte provo e riprovo a ricordare

Se respiro, va tutto bene, ma certe cose non cambiano

Sto ancora imparando (sto ancora imparando) ad amare me stessa (Amare me stessa)

(Amare me-, amare me-, amare me–) Sì, sì

Chi sono, cosa sto facendo

A chi ho ferito e che fine hanno fatto

So di aver fatto sbagliato

Ma sto cercando di fare le cose giuste

A colui che amo, aiutami

Portami via adesso (e quelli che amo)

E quelli che amo

Sto ancora imparando ad amare me stessa

(Amare me-, amare me-, amare me–) Sì, sì

Sto ancora imparando (sto ancora imparando) ad amare me stessa (Amare me stessa)

(Amare me-, amare me-, amare me–, ooh)

E a volte provo e riprovo a ricordare

Se respiro, va tutto bene, ma certe cose non cambiano

Sto ancora imparando (sto ancora imparando) ad amare me stessa (sto ancora imparando)

Ad amare me stesso, cerco di amare me stessa

Sto ancora imparando ad amare me stessa

