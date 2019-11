Grimes – My Name Is Dark (Art Mix): audio, testo e traduzione della nuova canzone

Da venerdì 29 novembre 2019 è disponibile My Name Is Dark (Art Mix), come anticipo di Miss Anthropocene, quinto album in studio della canadese Grumes, che vedrà la luce il 21 febbraio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova canzone, scritta e prodotta dalla stessa Grimes. Nell’edizione deluxe del disco sarà presente una seconda versione (Algorithm Mix).

Originariamente intitolato “That’s What the Drugs Are For”, questo pezzo è stato ascoltato per la prima volta in un piccolo frammento della campagna pubblicitaria “Behind the Mac” di Apple. Da allora, la traccia ha subito molti cambiamenti e la versione definitiva risulta essere una track nu-metal più pesante. Secondo Grimes, questo pezzo parla della sua insonnia.

Grimes – My Name Is Dark (Art Mix) testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

So we party when the sun goes low

And tonight, wishes I’m so doped out

I’m not shy but I refuse to speak

Because I don’t trust you to understand me

[Pre-Chorus]

You know me as the girl who plays with fire

This is the song I wrote you in the dark

[Chorus]

(I hear they’re calling my line)

I don’t go to sleep anymore

(I hear they’re calling my line)

I don’t go to sleep anymore

The boy is such a bore, the girl is such a bore

I never trust a girl who let him pray to God for sure, yeah

I don’t need to sleep anymore

That’s what the drugs are for

[Verse 2]

Hey, hell’s a place like this

And with the bridges where the tamed drake is

Bullet wound with the butterfly wings

So I can see my heart break

[Pre-Chorus]

You know me as the girl who plays with fire

But this is the song I wrote you in the dark

Ooh, you know me as the girl who plays with fire

And this is the song I wrote you in the dark

[Chorus]

(I hear they’re calling my line)

I don’t go to sleep anymore

I don’t go to sleep anymore

The boy is such a bore, the girl is such a bore

I never trust a girl who let him pray to God for sure, yeah

I don’t need to sleep anymore

That’s what the drugs are for

[Bridge]

Paradise on the right, and h-h-hell on my left

And the a-a-angel of death right behind me

Paradise on the right, and h-h-hell on my left

The a-a-angel of death right behind me

Paradise on the right, and h-h-hell on my left

And the angel of death just said to God

“Un-fuck the world, un-fuck the world

You stupid girl, you stupid girl”

[Interlude]

Oh, oh

I don’t go to sleep anymore

I don’t go to sleep anymore





[Chorus]

The boy is such a bore, the girl is such a bore

I never trust a girl who let him pray to God for sure, yeah

I don’t go to sleep anymore

That’s what the drugs are for

That’s what the drugs are for

(Anymore, that’s what the drugs for)

[Outro]

The boy is such a bore, the girl is such a bore

I never trust a girl who let him pray to God for sure, yeah

The boy is such a bore, the girl is such a bore

I never trust a girl who let him pray to God for sure, yeah





Quindi facciamo festa quando il sole tramonta

E stasera, vorrei essere molto fatta

Non sono timido ma mi rifiuto di parlare

Perché dubito che tu mi capisca

Mi conosci come la ragazza che gioca con il fuoco

Questa è la canzone che ti ho scritto nell’oscurità

(Ho sentito che mi stanno chiamando)

Non vado più a dormire

(Ho sentito che mi stanno chiamando)

Non vado più a dormire

Il ragazzo è così noioso, la ragazza è così noiosa

Di sicuro non mi fido mai di una ragazza che gli ha permesso di pregare Dio, sì

Non ho più bisogno di dormire

Ecco a cosa servono i farmaci

Mi conosci come la ragazza che gioca con il fuoco

Ma questa è la canzone che ti ho scritto nell’oscurità

Ferita d’arma da fuoco con le ali di farfalla

Così posso vedere il mio cuore spezzarsi





(Ho sentito che mi stanno chiamando)

Non vado più a dormire

Non vado più a dormire

Il ragazzo è così noioso, la ragazza è così noiosa

Di sicuro non mi fido mai di una ragazza che gli ha permesso di pregare Dio, sì

Non ho più bisogno di dormire

Ecco a cosa servono i farmaci

Il Paradiso è a destra e l’inferno alla mia sinistra

E l’angelo della morte proprio dietro di me

Il Paradiso è a destra e l’inferno alla mia sinistra

E l’angelo della morte proprio dietro di me

Il Paradiso è a destra e l’inferno alla mia sinistra

E l’angelo della morte proprio dietro di me

“Distruggi il mondo, distruggi il mondo

Stupida ragazza, stupida ragazza “

Oh, oh

Non vado più a dormire

Non vado più a dormire

Il ragazzo è così noioso, la ragazza è così noiosa

Di sicuro non mi fido mai di una ragazza che gli ha permesso di pregare Dio, sì

Non vado più a dormire

Ecco a cosa servono i farmaci

Ecco a cosa servono i farmaci

(Ancora, ecco a cosa servono i farmaci)

Il ragazzo è così noioso, la ragazza è così noiosa

Di sicuro non mi fido mai di una ragazza che gli ha permesso di pregare Dio, sì

Il ragazzo è così noioso, la ragazza è così noiosa

Di sicuro non mi fido mai di una ragazza che gli ha permesso di pregare Dio, sì

