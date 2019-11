Biagio Antonacci – Una brava persona: audio e testo del nuovo brano

Una brava persona è la dodicesima ed ultima traccia racchiusa nell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo del cantautore lombardo Biagio Antonacci, uscito il 29 novembre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone che mi chiedo: a chi avrà dedicato l’artista?

Biagio Antonacci – Una brava persona testo

Se non sbaglio lavori da sempre e non hai fatto guai

con tuo padre riesci persino a parlare di te

con tua madre ricordi un passato che fa comodo a lei

tua sorella, per poco gemella, è in pace con te.

Se non sbaglio tuo figlio più grande vorrebbe studiare

la bambina si vesta da donna, le piace ballare

è la vita che scorre imitando la felicità

è la vita che scorre sbattendo… qua e la.





Una brava persona

una brava persona

una brava persona… comincia da qui

Una brava persona

Una brava persona

una brava persona… comincia da qui

Se non sbaglio lavori anche quando potresti dormire

lo stipendio si sa che non basta, non basta a CAMPARE

nei tuoi sogni cercavi qualcosa che forse non c’è

la famiglia che ride è un traguardo e tu sei un Re.

Se non sbaglio c’è il sole e a tua moglie hai promesso anche il mare

accompagnali a scuola e poi prendi quel treno con lei

con due baci ti alzi e la spiaggia ritorna all’altare

dopo tanto le dici ti amo, ti amo davvero

ti amo davvero

e ti senti sincero!

e lo dici davvero!





Una brava persona

una brava persona

una brava persona… comincia da qui

una brava persona

sei una brava persona

una brava persona… comincia da qui

comincia da qui.





