Giulia Luzi – Rio: audio e testo del nuovo singolo

Rio è un singolo della cantante e autrice romana Giulia Luzi, disponibile da venerdì 29 novembre 2019 via Hokuto Empire.

Il testo e l’audio della nuova dolcissima e gradevole canzone, scritta a quattro mani con Celeste Gaia e composta da Alessandro Manzo. Si tratta di un brano pop influenzato da sonorità ambient ed elettroniche, che segna quindi un cambiamento di sound per l’artista capitolina classe ’94.

Qui Giulia racconta come ci si sente nel quotidiano, in quei giorni in cui ci si sente un po’ soli e un po’ persi. “Il brano parla di quel dualismo interno che viviamo tutti quando stiamo bene in una relazione e di riflesso con noi stessi. La parte migliore è quando quella persona ce l’hai accanto a te, dentro casa, dormi “vicino al suo naso”, la vivi. La parte peggiore è “quando la vita ti porta lontano“. Giulia.

La vita da soli fa schifo e lo sai

non cambierebbe se stessi alle Hawaii

disteso nel mare coi pesci

insieme a contarsi i difetti.

La vita da sola è un disastro lo sai

è fame di tutto, guardi la rai

solo nel frigo un limone

è triste, tiralo fuori (fuori).





Il pranzo delle 6

a letto ci vivrei

la macchina non oarte

è ferma ad uno stop.

Sei… la parte migliore

quando tu dormi

vicino al mio naso

sei…la parte peggiore

quando una vita

ti porta lontano.

La vita da soli è piena di guai

ti giri in un attimo, il cane bye bye

lo perdi in una stazione

lo cercano pure col drone

la vita da soli ti pesa lo sai

e tu più di tutti lo capirai

quando prepari il caffè

e ti ritrovi a pensare a me.

In un giorno come un altro di questa città

che non dice quasi niente e non ti parlerà

delle cose, quelle matte, che ti dico io

sono meglio di una barca che ti porta a Rio.





Sei… la parte migliore

quando tu dormi

vicino al mio naso

sei…la parte peggiore

quando una vita

ti porta lontano

sei…la parte migliore

quando il silenzio ti prende per mano

sei…la parte peggiore

quando ti perdi e mi chiedi dove siamo.

(In un giorno come un altro di questa città

che non dice quasi niente e non ti parlerà

delle cose, quelle matte, che ti dico io

sono meglio di una barca che ti porta a Rio.)





