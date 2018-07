Greta Van Fleet: ascolta il nuovo singolo When The Curtain Falls (testo e traduzione)

Nel disco d’esordio dei Greta Van Fleet, rock band statunitense composta dai fratelli Josh Kiszka (voce), Jake Kiszka (chitarra) e Sam Kiszka (basso) e dall’amico Danny Wagner (batteria), ci sarà anche When The Curtain Falls, il nuovo singolo disponibile dal 17 luglio 2018.

Dopo un paio di fortunati EP, quest’emergente quartetto torna alla ribalta con questo pezzo, il primo della prima era discografica, trasmesso dalle nostre radio dal 18 luglio.

Scritta dal gruppo e prodotta da Al Sutton, Marlon Young e Herschel Boone, la canzone è ascoltabile anche su Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire accedete ai testi.

When The Curtain Falls testo e traduzione – Greta Van Fleet (Download)

Well you’re so great and I love you so

You know I’m your biggest fan

I saw your picture and it’s the best

The finest in the land

Beh, sei così grande e ti amo così tanto

Sai che sono il tuo più grande ammiratore

Ho visto la tua foto ed è la migliore

La migliore della terra

Camera lights and action

And words you know so well

You’re in and out of fashion

In Hollywood of hell

Luci della telecamera e azione

E che conosci così bene

Sei ei una specie di Re Mida

Nell’inferno di Hollywood

When the curtain falls

Walk the hollow halls babe

Once a valley doll

Now you’re not at all

No

Quando cala il sipario

Cammini per le stanze vuote

(Once a valley doll?)

Ora non lo sei affatto

No

Well I love you in that movie show

Can I have your autograph?

It’s so funny you have such charm

And whole thing made me laugh

Beh, ti adoro in quel film

Posso avere il tuo autografo?

È così buffo che tu abbia un tale fascino

E tutto ciò mi ha fatto ridere





Obetrol and cocktails

You’re counting all your rings

They all said they loved you

(Didn’t they darlin’)

Well they’ve taken all your things

Obetrol e cocktails

Stai contando tutti i tuoi anelli

Tutti dicevano che ti amavano

(Non è vero tesoro)

Beh, hanno preso tutte le tue cose

When the curtain falls

Walk the hollow halls babe

Once a valley doll

Now you’re not at all

No

Quando cala il sipario

Cammini per le stanze vuote

(Once a valley doll?)

Ora non lo sei affatto

No

Well listen darlin

It’s been real swell

What can I say

You’ve got it all

You’re a one woman show

But I’m not gonna’ lie

You could use a little work

Well at your age





Ascolta tesoro

È stato davvero bello

Che dire

Hai tutto

Sei una donna di spettacolo

Ma non ti mentirò

Potresti migliorare un po’

Insomma alla tua età

What’ve you got baby

When the curtain falls

Walk the hollow halls babe

Once a valley doll

Now you’re not at all

Goodbye baby, goodbye

Che cos’hai, piccola?

Quando cala il sipario

Cammini per le stanze vuote

(Once a valley doll?)

Ora non lo sei affatto

Addio piccola, addio