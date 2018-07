CNCO – Se Vuelve Loca: video ufficiale, testo e traduzione + versione spanglish

Se Vuelve Loca è il nuovo singolo dei CNCO estratto dal secondo album CNCO, uscito lo scorso 6 aprile. Dal 20 luglio 2018, il brano è disponibile anche nella versione spanglish.

Questa orecchiabile canzone è stata scritta e prodotta da Yasmil Marrufo & Mario Cáceres e dal 19 luglio è accompagnata dal video ufficiale a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo e la traduzione in italiano di entrambe le versioni di Se Vuelve Loca.

CNCO – Se Vuelve Loca traduzione testo (Download)

[Intro]

Tú, ¿Que quién te vuelve loca?

CNCO

¡Tres, dos, uno, dale!

[Introduzione]

Tu, chi ti fa impazzire?

CNCO

Tre, due, uno, dai!

[Puente]

Ey, ya no sigas más disimulando

Con tus ojos casi puedo hablar

Y me dicen lo que estás pensando

Ey, no me digas que te sientes mal

Y que este sitio no te está gustando

Sólo faltan unas copas más

[Ponte]

Ehi, non ti nascondere più

Con i tuoi occhi posso quasi parlare

E mi dicono a cosa stai pensando

Ehi, non dirmi che ti senti male

E che questo posto non ti piace

Ci mancano solo un altro paio di drink

[Coro]

Dice que le gusta el honey

Y baladas un montón

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

Ella se vuelve loca

Ella se vuelve loca (ey)

Quien la viera en su casa

Resalta, cómo no

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

Ella se vuelve loca

Ella se vuelve loca

[Ritornello]

Dice che le piace la dolcezza

E parecchio le ballate

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

Lei impazzisce

Impazzisce (ehi)

Chiunque l’abbia vista a casa sua

Si mette in luce, ma certo

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

Lei impazzisce

Impazzisce

[Post-Coro]

Le encanta que la vean

Cuando ella perrea

Le encanta que la vean

Cuando se remenea

Le encanta que la vean (oh-uh-oh)

Cuando ella perrea (oh-uh-oh)

Le encanta que la vean (oh-uh-oh)

Cuando se remenea (ay)

[Post-Ritornello]

Adora quando la osservano

Quando twerka

Adora quando la osservano

Quando balla

Adora quando la osservano (oh-uh-oh)

Quando twerka (oh-uh-oh)

Adora quando la osservano (oh-uh-oh)

Quando balla (ay)

[Verso 1]

Mami, a mí tú no me engaña’

Y yo conozco bien tus maña’

Y ese movimiento rico no me extraña

Así que dale boom boom

Te apagaron la luz

Mueve ese cuerpito como sabes tú

[Strofa 1]

Dolcezza, non ingannarmi

E conosco bene le tue capacità

E quella bella mossa non mi sorprende

Quindi dai boom-boom

Hanno spento la luce

Muovi quel corpicino come sai fare

[Pre-Coro]

Dale así, dale más, dale movimiento

(Dale dale dale, dale dale dale)

Dale, saca la fiera que llevas dentro

(Dale dale dale, dale dale dale)

Dale así, dale más, dale movimiento

(Dale dale dale, dale dale dale)

Dale, saca la fiera que llevas dentro

[Pre-Ritornello]

Dai così, più, movimento

(Dai vai dai vai dai vai)

Forza, tira fuori l’animale che hai dentro

(Dai vai dai vai dai vai)

Dai così, più, movimento

(Dai vai dai vai dai vai)

Forza, tira fuori l’animale che hai dentro

[Coro]

Dice que le gusta el honey

Y baladas un montón

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

Ella se vuelve loca

Ella se vuelve loca (ey)

Quien la viera en su casa

Resalta, cómo no

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

Ella se vuelve loca

Ella se vuelve loca

[Ritornello]

Dice che le piace la dolcezza

E parecchio le ballate

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

Lei impazzisce

Impazzisce (ehi)

Chiunque l’abbia vista a casa sua

Si mette in luce, ma certo

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

Lei impazzisce

Impazzisce

[Post-Coro]

Le encanta que la vean (le encanta que la vean)

Cuando ella perrea (cuando ella perrea)

Le encanta que la vean (le encanta que la vean)

Cuando se remenea (oh)

Le encanta que la vean (oh-uh-oh)

Cuando ella perrea (oh-uh-oh)

Le encanta que la vean (oh-uh-oh)

Cuando se remenea (oh-oh)





[Post-Ritornello]

Adora quando la osservano (Adora quando la osservano)

Quando twerka (Quando twerka)

Adora quando la osservano (Adora quando la osservano)

Quando balla (oh)

Adora quando la osservano (oh-uh-oh)

Quando twerka (oh-uh-oh)

Adora quando la osservano (oh-uh-oh)

Quando balla (oh-oh)

[Outro]

Marrufo “El Maestro”

Con la lírica de Cacerín

Le encanta que la vean

Cuando se remenea (oh, oh)

Yo sé que a ti te gusta el vacilón

Yo sé que a ti te encanta el reggaetón (te encanta el Reggaetón)

Yo sé que a ti te gusta el vacilón

Yo sé que a ti te encanta el Reggaetón

[Conclusione]

Marrufo “Il maestro”

Con il testo di Cacerin

Adora quando la osservano

Quando balla (oooh)

So che ti piace la spacconeria

So che adori il reggaeton (ti piace Reggaetón)

So che ti piace la spacconeria

So che adori il reggaeton

Se Vuelve Loca spanglish version testo e traduzione (Download)

[Intro]

¿Que quién te vuelve loco?

CNCO

[Introduzione]

Chi ti fa impazzire?

CNCO

[Pre-Coro]

Ey, baby no more hidding what you’re feeling

I can tell that you’ve been holding that

I can see it in your eyes of needing

Wait there … to turn around

I don’t wanna hear you say you leaving

If you do then you’ll be missing out

[Pre-Ritornello]

Ehi, tesoro, basta nascondere quello che provi

Posso dire che lo stai trattenendo

Posso leggerrtelo negli occhi

aspetta lì … torna indietro

Non voglio sentirti dire che te ne vai

Se lo fai, allora ti perderai





[Coro]

She say she listen to the …

and she wanna sing alone

by the time that she go crazy

when they play that reggaetón

you know it drives her loca, ella se vuelve loca

Quien la viera en su casa

Resalta, cómo no

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

you know it drives her loca, ella se vuelve loca

[Ritornello]

Lei dice di ascoltare il …

e lei vuole cantare da sola

visto che la fa impazzire

quando suonano quel reggaeton

sai che la fa impazzire, impazzisce

Chiunque l’abbia vista a casa sua

Si mette in luce, ma certo

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

sai che la fa impazzire, impazzisce

[Post-Coro]

Le encanta que la vean

Cuando ella perrea

Le encanta que la vean

Cuando se remenea

Le encanta que la vean

Cuando ella perrea

Le encanta que la vean

Cuando se remenea, ay

[Post-Ritornello]

Adora quando la osservano

Quando twerka

Adora quando la osservano

Quando balla

Adora quando la osservano

Quando twerka

Adora quando la osservano

Quando balla, ay

[Verso 1]

Mami, a mí tú no me engaña’

Y yo conozco bien tus maña’

Y ese movimiento rico no me extraña

Así que dale boom boom

Te apagaron la luz

Mueve ese cuerpito como sabes tú

[Strofa 1]

Dolcezza, non ingannarmi

E conosco bene le tue capacità

E quella bella mossa non mi sorprende

Quindi dai boom-boom

Hanno spento la luce

Muovi quel corpicino come sai fare

[Pre-Coro]

Dale así, dale más, dale movimiento

(Dale, dale, dale; dale, dale, dale)

all night long dancing to the tempo

(Dale, dale, dale; dale, dale, dale)

Dale así, dale más, dale movimiento

(Dale, dale, dale; dale, dale, dale)

all night long you and me dancing to the tempo

[Pre-Ritornello]

Dai così, più, movimento

(Dai vai dai vai dai vai)

tutta la notte ballando al ritmo

(Dai vai dai vai dai vai)

Dai così, più, movimento

(Dai vai dai vai dai vai)

tutta la notte noi due balliamo al ritmo

[Coro]

She say she listen to the …

and she wanna sing alone

by the time that she go crazy

when they play that reggaetón

you know it drives her loca, ella se vuelve loca

Quien la viera en su casa

Resalta, cómo no

Pero cuando está en la disco y le ponen reggaetón

you know it drives her loca, ella se vuelve loca

[Ritornello]

Lei dice di ascoltare il …

e lei vuole cantare da sola

visto che la fa impazzire

quando suonano quel reggaeton

sai che la fa impazzire, impazzisce

Chiunque l’abbia vista a casa sua

Si mette in luce, ma certo

Ma quando è in discoteca e le mettono il reggaeton

sai che la fa impazzire, impazzisce

[Post-Coro]

Le encanta que la vean

Cuando ella perrea

Le encanta que la vean

Cuando se remenea

Le encanta que la vean

Cuando ella perrea

Le encanta que la vean

Cuando se remenea (oh, oh)

[Post-Ritornello]

Adora quando la osservano

Quando twerka

Adora quando la osservano

Quando balla

Adora quando la osservano

Quando twerka

Adora quando la osservano

Quando balla (oh, oh)

[Outro]

Marrufo “El Maestro”

Con la lírica de Cacerín

Le encanta que la vean

Cuando se remenea (oh, oh)

Yo sé que a ti te gusta el vacilón

Yo sé que a ti te encanta el reggaetón

Yo sé que a ti te gusta el vacilón

Yo sé que a ti te encanta el reggaetón