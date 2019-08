Greta Menchi – Tinta: audio e testo della nuova canzone

A quasi 4 mesi dal singolo d’esordio Fuori di Me, Greta Menchi torna con il nuovo brano battezzato Tinta, disponibile ovunque da venerdì 30 agosto 2019 via Epic Records. Leggi il testo e ascolta il brano.

E’ a parer mio complessivamente niente male la nuova canzone della youtuber, attrice e cantante romana classe ’95, scritta da FAITH, al secolo Federico Sambugaro Baldini,xxxx & Daniele Autore, in arte Danusk, con produzione di quest’ultimo. Rispetto alla precedente canzone, questa è sicuramente un passo avanti.

Greta Menchi – Tinta testo

Mi fai girare la testa davvero

più di tre zeri seguiti da zero

fra questa gente mi sento un alieno

ma ci sto bene

dico sul serio.

Mi sveglio di notte più o meno alle 3

tiro fuori il rimmel dalla mia pochette

guarda i miei capelli, cambiano colore

voglio tanto ossigeno tutto per me

Greta “YouTube non funziona”

vorrei soltanto tornare a scuola

conto le ore che mancano e lei

perde sto treno, amen dai.

Tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

mi rigiri attorno e poi mi fai la finta (e dai!)

e più mi fai la finta, più sono felice

tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

la mamma dei cretini è sempre, sempre incinta

ma tu fai la finta e io sono felice.





Mi fai girare la testa davvero

tutti si accollano e tu sempre serio (sexy)

tolgo perfino modalità aereo

voglio un anello, Saturno e anche il cielo

perché c’è troppa gente che mi ruba vibes

qui tutti mi chiedono “Greta che fai?”

vuoi un pezzo in inglese e poi che sto alla Rai (Rai 1)

tanto qui va bene, se va bene mai.

Greta “YouTube non perdona”

vorrei soltanto tornare a scuola

perdo la testa ma mai dire mai

prendo sto treno, amen dai

Tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

mi rigiri attorno e poi mi fai la finta

e più fai mi la finta e più sono felice

tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

la mamma dei cretini è sempre, sempre incinta

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice.





Se dici che passi, faccio una riunione

ho 106 Grete qui pronte all’azione

una che dice che vuole un milione

l’altra che dice che vuole mangiare

un’altra per quando mi faccio tinte blu (di nuovo)

una che vuole scappare a Malibù (non ora)

ce n’è pure una che non dorme più (silenzio)

ma per oggi sarò quella che vuoi tu

che vuoi tu (aereo 23:40?).

Tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

mi rigiri attorno e poi mi fai la finta

e più mi fai la finta e più sono felice

tu non mi dispiaci come la mia tinta

quelli come lui rimangono su Tinder

la mamma dei cretini è sempre, sempre incinta (di nuovo)

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice

ma tu fai la finta e io sono felice.





