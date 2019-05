Greta Menchi – Fuori di me: audio e testo del primo brano inedito

La youtuber, star del web, scrittrice e attrice Greta Menchi, in data odierna ha rilasciato il primo brano inedito “Fuori di me”, una simpatica canzoncina a parer mio senza troppe pretese (non me ne voglia la cantante), che da venerdì 3 maggio è anche on air. Audio e testo del brano.

Dopo qualche cover, la bella Greta, una delle youtuber più celebri nella penisola, che vanta oltre 1 milione e 200 mila iscritti al suo canale, fa il suo vero debutto nel mondo della musica, anche se secondo me, per l’occasione si poteva fare qualcosina in più.

La canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Federico Sambugaro Baldini, mentre Daniele “Brian” Autore ha curato la produzione.

Fuori di me testo – Greta Menchi

Download su: Amazon – iTunes

Sogno un palazzo e lo voglio per me

e poi sorrido in tutte le storie, eheheh

vivo una vita davvero cliché, un po’ da ribelle

ma cerco solo e soltanto l’amore (dai).

Mi chiamo Greta e ho più tette di te (tié!)

sogno gemelli e dormo due ore

pioggia di post, si, fino alle tre

povera me

che poi ci credo che esiste l’amore, eh.

Non prendo sonno se mi insulti nei direct

le labbra lasciale stare

che se mi incontri per strada

c’è il rischio che ti piaccia pure stare qui un po’ con me

e a me stare con te.

Mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me

son fuori di me, fuori di me.





Sogno l’oceano ma ho in testa le stars

tipo una sfera se mi innamoro

tieniti pure sì la tua metà, la tua metà

che c’ho la nausea a girare di nuovo.

Se piango chi mi raggiunge

odio le tratte lunghe

amo tutte le cose che somigliano a un hamburger

l’universo è solo guai

Greta una foto con me te le fai

no con te mai (no)

no con te mai

Non prendo sonno se mi insulti nei direct

le labbra lasciale stare

che se mi incontri per strada

c’è il rischio che ti piaccia pure stare qui un po’ con me

e a me stare con te.

Mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me

fuori di me, fuori di me.

Vorrei una destinazione che non fosse Marte

se smetti di parlare io mi godo le comete

vorrei potermi esprimere sì come un desiderio

e non ci voglio credere

che questo è tutto vero (oh mio Dio).





Mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

mamma dai scusa son fuori di me (fuori di me, fuori di me)

fuori di me, fuori di me.

Bla bla bla bla.





