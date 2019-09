Green Day – Father Of All…: audio, testo e traduzione della nuova canzone dall’album omonimo

Rilasciato il 10 settembre 2019, Father Of All… è il primo singolo dei Green Day estratto dal tredicesimo album in studio omonimo (con l’ultima parola “Motherfuckers” censurata), che vedrà la luce il 7 febbraio 2010.

Tra le dieci tracks inedite incluse nel progetto, che durerà solo 26 minuti, divenendo l’album più breve mai fatto dai tempi di Dookie o Insomnia, questo primo assaggio, scritto dal gruppo e prodotto da Butch Walker.

Billie Joe Armstrong ha affermato che in questi inediti c’è parecchia depressione, raccontata col senso dell’umorismo. Non si tratta di brani politici, in quanto raccontano le cose brutte che ogni giorno stanno succedendo, in un mondo dove regna il caos e minacce come guerre e cambiamenti climatici.

Green Day – Father Of All Testo e Traduzione

[Verse 1]

I woke up to a message of love

Choking up on the smoke from above

I’m obsessed with the poison and us

What a mess? Because there’s no one to trust

Mi sono svegliato con un messaggio d’amore

Soffocando a causa del fumo che viene dall’alto

Sono ossessionato dal veleno e da noi

Che disastro, perché non c’è nessuno di cui fidarsi

[Pre-Chorus]

Huh-uh, come on, honey

Huh-uh, count your money

Huh-uh, what’s so funny?

There’s a riot living inside of us

Ehi, forza, tesoro

Ehi, conta i tuoi soldi

Ehi, che c’è da ridere?

C’è una rivolta che vive dentro di noi

[Chorus]

I got paranoia, baby

And it’s so hysterical

Cracking up under the pressure

Looking for a miracle

Huh-uh, come on, honey

Lying in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Uh-huh, yeah





Ho la paranoia, baby

Ed è così isterico

Crollare sotto la pressione

In ricerca di un miracolo

Ehi, forza, tesoro

Sdraiati in un letto di sangue e soldi

Ehi, che c’è da ridere?

Siamo rivali nella rivolta che c’è dentro di noi

[Verse 2]

I’m impressed with the presence of none

I’m possessed by the heat of the sun

Hurry up ’cause I’m making a fuss

Fingers up ’cause there’s no one to trust

Sono colpito dalla presenza di nessuno

Sono posseduto dal calore del sole

Affrettati perché sto facendo un polverone

Dito medio perché non c’è nessuno di cui fidarsi

[Pre-Chorus]

Huh-uh, come on, honey

Huh-uh, count your money

Huh-uh, what’s so funny?

There’s a riot living inside of us

Ehi, forza, tesoro

Ehi, conta i tuoi soldi

Ehi, che c’è da ridere?

C’è una rivolta che vive dentro di noi

[Chorus]

I got paranoia, baby

And it’s so hysterical

Cracking up under the pressure

Looking for a miracle

Huh-uh, come on, honey

Lying in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us





Ho la paranoia, baby

Ed è così isterico

Crollare sotto la pressione

In ricerca di un miracolo

Ehi, forza, tesoro

Sdraiati in un letto di sangue e soldi

Ehi, che c’è da ridere?

Siamo rivali nella rivolta che c’è dentro di noi

[Outro]

Huh-uh, come on, honey

Lying in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Huh-uh, come on, honey

Lyin’ in a bed of blood and money

Huh-uh, what’s so funny?

We are rivals in the riot inside us

Uh-huh, yeah

Ehi, forza, tesoro

Sdraiati in un letto di sangue e soldi

Ehi, che c’è da ridere?

Siamo rivali nella rivolta che c’è dentro di noi

Ehi, forza, tesoro

Sdraiati in un letto di sangue e soldi

Ehi, che c’è da ridere?

Siamo rivali nella rivolta che c’è dentro di noi





