Giorgio Poi – Erica cuore ad elica: audio e testo del nuovo brano

Rilasciato il 10 ottobre 2019 via Bomba Dischi / Universal Music Italia, Erica cuore ad elica è un singolo scritto, composto e interpretato dal cantautore piemontese Giorgio Poti, in arte Giorgio Poi.

Leggi il testo e ascolta la nuova gradevole canzone dell’artista di Novara.

Erica cuore ad elica testo Giorgio Poi

Come fanno le cicale

A smettere tutte insieme

Prendere fiato e ricominciare

Come gli viene

E come fanno i pesci

A sapere dove andare

Senza fermarsi mai

E senza parlare

Tu invece come fai

A scegliere col dito

Un punto in mezzo al cielo

Il tuo preferito.

Erica troppi caffè

Erica mani di vetro

Erica cuore ad elica non parlare

Si sente il rumore

Erica e occhiali scuri

Sull’autostrada del sole

Impareremo la lingua dei doppiatori

Per farci capire

Per farci capire.





E tu davvero non ci credi

Oppure hai voglia di scherzare

Ma vista da quaggiù

Sembri un temporale

Che vola sulle case

Sui parchi e sulle strade

Che fa luce e fa rumore

Per farsi trovare.

Erica troppi caffè

Erica mani di vetro

Erica cuore ad elica non parlare

Si sente il rumore

Erica e occhiali scuri

Sull’autostrada del sole

Impareremo la lingua dei doppiatori

Per farci capire.

Mentre con gli occhi vengo a cercarti

Con gli occhi vengo a cercarti.





Erica troppi caffè

Erica mani di vetro

Qualcuno ha visto un motore con quattro pale

Fra Napoli e il sole

Fra Napoli e il sole.





