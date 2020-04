Gorillaz – Aries ft. Peter Hook & Georgia: audio, video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato giovedì 9 aprile 2020, Aries è il terzo singolo dei Gorillaz pubblicato per il progetto Song Machine: Season 1, lanciato con Momentary Bliss feat. Slaves & ​slowthai, seguito da Désolé ft. Fatoumata Diawara. Il il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale.

E’ ora il momento di questa terza track del gruppo fondato nel 1998 dal cantante e polistrumentista Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett, che vede invece la collaborazione del bassista e cantante inglese Peter Hook e della cantante londinese Georgia.

La canzone è stata scritta da P2J, Remi Kabaka, Peter Hook & Damon Albarn, mentre la produzione è di Remi Kabaka, James Ford ed i Gorillaz, mentre il filmato è stato diretto da Jamie Hewlett.

Per chi non lo sapesse, il progetto Song Machine prevede una serie di release collaborative come se fossero delle puntate di una serie.

Gorillaz – Aries testo

[Intro: Russel]

Aries

[Verse 1: 2-D]

I’m looking out at a volcano

Trying to read the world today and see where you’re at

I’ll never do that

I’m a model that is uncomplicated

You can play a happy tune on me, but don’t turn me off

‘Cause then I am silenced

[Verse 2: 2-D]

I’m standing on a beach in the distance

And even though you’re far away, can you see my red light?

It’s waiting to turn green

‘Cause I feel so isolated without you

I can’t play a happy tune on my own, so stay by my side

High or low tide

[Chorus: Peter Hook & 2-D]

High tide, high tide, high tide, high tide

High tide, high tide, high tide, high tide, high

And it feels like I’m falling in, again

My side, my side, my side, my side

My side, my side, my side, high tide, high

Feels like I’m falling in, again





[Verse 3: 2-D]

I’m a model that is uncomplicated

You can play a happy tune on me, but don’t turn me off

‘Cause then I am silenced

[Chorus: Peter Hook & 2-D]

High tide, high tide, high tide, high tide

High tide, high tide, high tide, high tide, high

And it feels like I’m falling in, again

My side, my side, my side, my side

My side, my side, my side, high tide, high

Feels like I’m falling in, again





La traduzione di Aries dei Gorillaz

[Introduzione]

Ariete

[Str. 1]

Sto osservando un vulcano

Cercare di leggere il mondo di oggi e capire la situazione

Non lo farò mai

Sono un modello semplice

Puoi suonare una canzone allegra su di me, ma non spegnermi

Perché allora sono messo a tacere





[Str. 2]

Sono su una spiaggia in lontananza

E anche se tu sei lontana, riesci a vedere la mia luce rossa?

Aspetta di diventare verde

Perché mi sento così isolato senza di te

Non posso suonare una canzone allegra da solo, quindi stai al mio fianco

Alta o bassa marea

[Rit.]

Alta marea, alta marea, alta marea, alta marea

Alta marea, alta marea, alta marea, alta marea, alta

E mi sembra di caderci dentro, di nuovo

Di fianco, di fianco, di fianco, di fianco

Di fianco, di fianco, di fianco, di fianco, alta marea, alta

Mi sembra di caderci dentro, di nuovo

[Str. 1 ridotta]

Sono un modello semplice

Puoi suonare una canzone allegra su di me, ma non spegnermi

Perché allora sono messo a tacere

[Rit.]

Alta marea, alta marea, alta marea, alta marea

Alta marea, alta marea, alta marea, alta marea, alta

E mi sembra di caderci dentro, di nuovo

Di fianco, di fianco, di fianco, di fianco

Di fianco, di fianco, di fianco, di fianco, alta marea, alta

Mi sembra di caderci dentro, di nuovo

